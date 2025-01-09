توفير خط أتوبيس عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية لتسهيل حركة الطلاب والموظفين

أعلن النائب المهندس محمد صبري، عضو مجلس الشيوخ، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن الموافقة على إنشاء خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية

جاء ذلك بعد مناقشة لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد محمد سعيد، وبحضور اللواء أحمد شعبان، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، للاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب محمد صبري، للمُستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، مُوجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تسيير خط أتوبيس نقل عام إلى جامعة الإسكندرية الأهلية.

وقال النائب محمد صبري، إن التنسيق سيتم في الأيام القادمة بين هيئة النقل العام بمحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوه، للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء خط النقل الجديد، موضحًا أنه سيتم تشغيل خطين؛ الأول يبدأ من منطقة المنشية مرورًا بالمحطات المؤدية للجامعة، بينما يبدأ الخط الثاني من منطقة المندرة مرورًا بالمحطات المتجهة إلى الجامعة، مُؤكدًا أن الهدف من هذا المشروع هو ربط المناطق السكنية الرئيسية في الإسكندرية بالجامعة لتسهيل حركة الطلاب والعاملين، وتخفيف الازدحام المروري، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

وأشار صبري، إلى أنه منذ بدء الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية عام ۲۰۲۲ تشهد الجامعة توسعًا سريعًا في عدد الكليات والتخصصات التي تقدمها، وهذا التوسع أدى إلى زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب والعاملين مما يتطلب توفير وسائل نقل عام فعالة وآمنة لخدمة هذه الفئة الهامة من أبناء المحافظة علمًا بأن الطريق المؤدي إلى الجامعة غير مُمهد، مما يضاعف من صعوبة الوصول إليها خلال فترات النوات والأمطار، مُؤكدًا على ضرورة دعم الطلاب والعاملين بالجامعة من خلال توفير وسيلة نقل آمنة ومريحة، وكذلك تخفيف الضغط على شبكة الطرق والحد من التكدس المروري، بالإضافة إلى تحسين السلامة خاصة خلال موسم الأمطار الذي يشهد صعوبات في التنقل، وتعزيز الاستدامة بتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلاً من المركبات الخاصة.

واختتم صبري، بتأكيد على أهمية تحديد محطات استراتيجية على طول مسار الخط، بحيث تغطي المناطق السكنية ذات الكثافة العالية والنقاط الحيوية في المدينة، مُؤكدًا على ضرورة وضع جدول زمني منتظم لتشغيل الخط بما يتناسب مع مواعيد الدراسة والعمل في الجامعة، بالإضافة إلى توفير أسعار تذاكر مناسبة تشجع الطلاب وأسرهم على استخدام وسائل النقل العامة وتقليل العبء المالي عليهم.