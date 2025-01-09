عصام عمر لشاب فلسطيني تمنى مشاهدة فيلمه: هافرجكم عليه في بيتي

شارك الفنان عصام عمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» رسالة مؤثرة، ردًا على منشور لشاب فلسطيني عبر منصة «X» (تويتر سابقًا).

الشاب الفلسطيني عبّر عن أمله في مشاهدة الفيلم عند زيارته لمصر بعد انتهاء الحرب القائمة ضد الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كتب الشاب الفلسطيني: «أنا وهديل مستنيين الحرب تخلص عشان نسافر مصر ونشوف فيلم عصام عمر.. رحلة البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو».

وردّ عليه عصام عمر قائلاً: «هتخلص قريب وتيجوا بالسلامة وهاحضره معاكم وأعزمكم عليه إن شاء الله، ولو اتشال من السينما هافرجكم عليه في البيت عندي».

أبطال وصنّاع الفيلم

يضم فيلم «البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو» نخبة من الفنانين، منهم: عصام عمر، وركين سعد، وسماء إبراهيم، وأحمد بهاء، والإخوان رامبو.

كما يظهر ضيوف شرف بارزون مثل: بسمة، ويسرا اللوزي، وحسن العدل، الفيلم من تأليف وإخراج خالد منصور، بمشاركة الكاتب محمد الحسيني.

قصة الفيلم

يتناول الفيلم قصة مؤثرة عن الشاب حسن وكلبه رامبو، حيث يخوضان رحلة للبحث عن مكان آمن للكلب بعد مهاجمته لصاحب المنزل الذي يقيم فيه حسن، ما يدفع الأخير للبحث عن حلول وسط مطاردة تهديدات من صاحب المنزل.

خلال الرحلة، يعيد حسن اكتشاف ذاته ويواجه ماضيه ومخاوفه.

تفاعل كبير وحبكة درامية مشوقة

وقد شارك الفيلم في المسابقة الرسمية للدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وحصل على جائزة اليسر من لجنة التحكيم الدولية برئاسة المخرج العالمي سبايك لي، وأيضا شارك في المسابقة الدولية لمهرجان دهوك السينمائي الدولي بالعراق، وأخيرا المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة ضمن فعاليات الدورة الـ 35 لأيام قرطاج السينمائية، وحصل على تنويه خاص من لجنة التحكيم الدولية.