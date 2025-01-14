لكلّ أخّ من كلً أخت.. أصالة تعلن عن أغنيتها الجديدة

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه عن أغنيتها الجديدة الموجهة إلى الأشقاء.

وعلقت أصالة: “لكلّ أخّ من كلً أخت أغنيتي.. لكلّ سند لعائلته وأمان وعوض إذا غاب منّ هو الأمان والسند ( الأبّ).. الله يحفظ أخي وأخوانكم ويحفظ سلطان اللي الأغنيه هديّته من أخته حبيبته.. ولأهل العين محبتي ودعواتي بدوام الأمان والسلام لمدينتهم الهادئه الرًاقيه.. الإخوه طمأنينة الحياة ومستقرّ الرّوح وشركاء قلوب آباءهم ..الله بجمع كلّ الإخوه على الحب والوفا والتقدير لتعمر الدّنيي بالمحبّة”.

الأغنية غناء أصالة وألحان شريفة أحمد وكلمات أنور المشيرى.

حفل أصالة فى دبى

ونشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، صورة من إطلالتها بحفلها بدبي، والذي أقيم منذ قليل.

وتابعت أصالة: “أحلى بداية من دبي أولى حفلاتي وفعلًا وكأنها أول حفله بحياتي.. قلقانة ومتحمسة ومشتاقة ومتخوفة وبدي منكم تدعوا لي.. قدً الدّنيي كلها بحب غني لكم وبفرح منّ قلبي لمًا أسعدكم”.

وكان الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة أحيا حفلا غنائيا ضخما بدبي، وسط حضور جماهيري ضخم.

وقدم ماجد المهندس والفنانة أصالة عددا من الأغاني تنوعت بين الخليجي والمصري ، حيث قدمت أصالة عددا من الاغاني ومنها فوق وفقدت نفسي، وسط تفاعل كبي من قبل الجمهور.

وكانت الفنانة أصالة استقبلت العام الجديد برسالة ملهمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت أمانيها بالسلام والحب للجميع.

وكتبت أصالة في رسالتها: “يا رب يجعل أيامنا الجاية أرقّ وأجمل وكلّ أوطاننا تعيش بسلام وأمان وطمأنينة، بتمنّى لكم سنة جديدة سعيدة فيها كلّ الحب وكلّ الرّحمة، فيها الفرح والنجاح، وفيها ولادنا كلهم مرتاحين وكلهم بخير”.