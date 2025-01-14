قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دهس عامل دليفري.. تأجيل محاكمة ابن طليقة الشيف الشربيني لـ 28 يناير
إلغاء مواد وإعفاء من المصاريف.. خريطة طريق لنظام البكالوريا الجديدة| تفاصيل الحوار المجتمعي
رسميا.. الحكومة تحدد موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
التنظيم والإدارة: مسابقة لشغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد لمادة الرياضيات
عبدالعاطي: نشدد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح
الرئيس السيسي يوجه بمواكبة تطورات تكنولوجيا الخدمات المصرفية الرقمية
وزير الإسكان: مد فترة التسجيل لإعلان "سكن لكل المصريين 5" حتى السبت
عبد العاطي: أوروبا تحتاج 10 ملايين طن من الهيدروجين ومصر جاهزة للتصدير
وزير التموين يناقش مع شركات الزيوت مؤشرات الإنتاج استعدادًا لشهر رمضان
مقابل 70 ألف جنيه.. تصالح مطرب شعبي دهس طفلا مع أسرته بإمبابة
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لكلّ أخّ من كلً أخت.. أصالة تعلن عن أغنيتها الجديدة

أصالة
أصالة
أحمد إبراهيم
×

نشرت الفنانة أصالة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”، تعلن فيه عن أغنيتها الجديدة الموجهة إلى الأشقاء.

وعلقت أصالة: “لكلّ أخّ من كلً أخت أغنيتي.. لكلّ سند لعائلته وأمان وعوض إذا غاب منّ هو الأمان والسند ( الأبّ).. الله يحفظ أخي وأخوانكم ويحفظ سلطان اللي الأغنيه هديّته من أخته حبيبته.. ولأهل العين محبتي ودعواتي بدوام الأمان والسلام لمدينتهم الهادئه الرًاقيه.. الإخوه طمأنينة الحياة ومستقرّ الرّوح وشركاء قلوب آباءهم ..الله بجمع كلّ الإخوه على الحب والوفا والتقدير لتعمر الدّنيي بالمحبّة”. 

الأغنية غناء أصالة وألحان شريفة أحمد وكلمات أنور المشيرى. 

حفل أصالة فى دبى 

ونشرت الفنانة أصالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام”، صورة من إطلالتها بحفلها بدبي، والذي أقيم منذ قليل.

وتابعت أصالة: “أحلى بداية من دبي أولى حفلاتي وفعلًا وكأنها أول حفله بحياتي.. قلقانة ومتحمسة ومشتاقة ومتخوفة وبدي منكم تدعوا لي.. قدً الدّنيي كلها بحب غني لكم وبفرح منّ قلبي لمًا أسعدكم”.

وكان الفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة أحيا حفلا غنائيا ضخما بدبي، وسط حضور جماهيري ضخم. 

وقدم ماجد المهندس والفنانة أصالة عددا من الأغاني تنوعت بين الخليجي والمصري ، حيث قدمت أصالة عددا من الاغاني ومنها فوق  وفقدت نفسي، وسط تفاعل كبي من قبل  الجمهور.

وكانت الفنانة أصالة استقبلت العام الجديد برسالة ملهمة عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، حملت أمانيها بالسلام والحب للجميع.

وكتبت أصالة في رسالتها: “يا رب يجعل أيامنا الجاية أرقّ وأجمل وكلّ أوطاننا تعيش بسلام وأمان وطمأنينة، بتمنّى لكم سنة جديدة سعيدة فيها كلّ الحب وكلّ الرّحمة، فيها الفرح والنجاح، وفيها ولادنا كلهم مرتاحين وكلهم بخير”.

أصالة حفل أصالة الفنانة أصالة أغانى أصالة أعمال أصالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد

وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد

عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

صلاة العشاء بعد الساعة 12

هل صلاة العشاء بعد الساعة 12 تعتبر قضاء؟.. انتبه لـ7 حقائق

أعلى شهادات إدخار في 2025

بعائد 1000 جنيه يوميا| اكتشف أفضل شهادات الادخار في البنوك 2025

مخالفات المرور

من الهاتف خلال ثوان.. استعلم عن المخالفات المرورية 2025

إبراهيم فايق

في قضية تسريب الـVAR.. النص الكامل لأقوال إبراهيم فايق

تراجع جديد| سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك 14-1-2025

تراجع جديد| سعر الدولار رسميًا الآن في البنوك 14-1-2025

كهربا

بشأن كهربا.. شوبير يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

صلاة تجنيز القس يوحنا محفوظ

تحمل الألم بصبر وشكر.. صلاة تجنيز القس يوحنا محفوظ | صور

الحمل

6 أطعمة يجب تجنبها أثناء فترة الحمل حفاظًا على صحتك

القيد العائلي

فى دقائق .. استخراج القيد العائلي وأنت فى بيتك

بالصور

طريقة عمل الأرز البسمتي زي المطاعم

الارز البسمتى
الارز البسمتى
الارز البسمتى

سعرها 3.4 مليون دولار.. سيارة فيراري إنزو مهجورة يغطيها الغبار في دبي

فيراري إنزو
فيراري إنزو
فيراري إنزو

بدون سلق.. طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان مع فوائدها الصحية

طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان
طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان
طريقة تخليل الجوافة وتخزينها لشهر رمضان

جفاف الفم.. إشارة صامتة لأمراض خطيرة يجب الانتباه لها

جفاف الفم
جفاف الفم
جفاف الفم

فيديو

وسام أبو علي

وسام أبو علي يثير الذعر بعد إغمائه على الطائرة

راندا البحيري

بتهمة التزوير.. بلاغ رسمي من راندا البحيرى ضد طليقها

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي ويلتقى عددا من المقاتلين

شيري عادل

حقيقة اعتزال شيري عادل.. ورد فعل صادم من بشرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

المزيد