مدرب ليفربول: مانشستر سيتي دائمًا خطر في سباق الدوري الإنجليزي

حذّر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، من عودة مانشستر سيتي للمنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من الفارق الكبير في النقاط بين الفريقين.

وضعية الفريقين

ليفربول يتصدر ترتيب البريميرليج برصيد 46 نقطة، بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي الذي يحتل المركز السادس. ومع امتلاك ليفربول مباراة مؤجلة، يعزز ذلك من موقفه في الصدارة، لكن سلوت يرى أن الخطر من السيتي لا يزال قائمًا.

تصريحات آرني سلوت

في تصريحات نقلها الصحفي المعروف فابريزيو رومانو، قال سلوت: "لا يمكنك استبعاد مانشستر سيتي أبدًا، ولا بيب جوارديولا كذلك، وإنهم يمتلكون القدرة على الفوز في سلسلة طويلة من المباريات المتتالية. في النهاية، يعتمد كل شيء على الفرق التي تسبقهم في الترتيب".

وأضف: "كل ما أقرأه يوميًا على سكاي سبورتس يشير إلى أنهم ربما يجرون تغييرات كبيرة ويجلبون فريقًا جديدًا بالكامل!".

تحركات مانشستر سيتي في السوق

يُذكر أن مانشستر سيتي ارتبط بالتعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين في سوق الانتقالات الشتوية لتعزيز صفوفه، من بينهم:

المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مدافع نادي لانس الفرنسي.

سباق اللقب

تصريحات سلوت تأتي كتحذير واضح للاعبي ليفربول بعدم الاستهانة بالمنافسة، حيث إن مانشستر سيتي، بقيادة جوارديولا، يمتلك خبرة كبيرة في قلب الطاولات وتحقيق الفوز المتتالي الذي قد يغير شكل سباق الدوري.