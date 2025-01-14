أحمد العوضي يستعرض عضلاته استعدادا لـ"فهد البطل" في رمضان 2025

شارك الفنان أحمد العوضي جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة جديدة من داخل صالة الجيم، حيث أظهر فيها لياقته البدنية وعضلاته القوية، استعدادًا لتصوير مسلسله الجديد “فهد البطل”، المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل. وسرعان ما لاقى المنشور تفاعلاً كبيرًا من محبيه، الذين أشادوا بحرصه على تقديم أدوار تتطلب مجهودًا بدنيًا.





“فهد البطل”

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، تدور أحداثه في إطار درامي شعبي، مع وجود خط صعيدي، حيث يضم في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، وأحمد عبد الله محمود.





حق عرب

يُذكر أن أحمد العوضي حقق نجاحًا لافتًا في موسم رمضان الماضي بمسلسل “حق عرب”، الذي دارت أحداثه في إطار درامي شعبي تشويقي، العمل تناول قصة “عرب السويركي”، الذي جسده العوضي، شاب يعاني من ماضٍ مرير حين يكتشف أنه ابن الرجل الذي يعمل عنده، ويدخل في صراع درامي عائلي مليء بالتشويق.

المسلسل كان من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وعدد كبير من الفنانين.







