لكل قاعدة شـ.ـواذ.. تامر أمين يلقن أحمد المنصور درسا

تحدث الإعلامي تامر أمين، عن أحمد المنصور، قائلا “الأول قبل ما نزعل منهم بنزعل عليهم، وكنا نتمنى أن يكونوا مثلنا وأن يكون ولاؤه وانتماؤه بحبه لوطنه مش بالأشخاص، ولكن لكل قاعدة شواذ”.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامجه “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، “أحمد المنصور هو مصري كان موجود فى سوريا منذ سنوات وأسس حركة مسلحة هناك، وخلال الأيام والأسابيع الماضية أنبري أحمد المنصور فى الهجوم على مصر ومحاولة تشويهها وتهديدها، ووصل به الأمر لمحاولة الرمي بالأكاذيب والضلال”.

وتابع: “الكلام الباطل يرد عليه بالحق، والأكاذيب يرد عليها بالصدق، والإفتراءات يرد عليها الحقيقة، ولهذا قدمت لكم دليلا على كلام والده الذى يقول الحقيقة، ووالده فى الفيديو تبرأ منه”.