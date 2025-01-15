بالشيكولاتة والجبنة.. طريقة عمل المولتو في المنزل

تعتبر طريقة عمل المولتو بالشيكولاتة والجبنة، هي من وصفات المطبخ الفرنسي، والتي يمكن تحضيرها د في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل المولتو بالشيكولاتة والجبنة، وهي من المعجنات الفرنسية اللذيذ والمثالية للإفطار أو كوجبة خفيفة خلال اليوم، ويمكن تحضيرها في اقل من ساعة ونصف، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل المولتو بالشيكولاتة والجبنة

طريقة عمل المولتو بالشوكولاتة والجبنة

مقادير طريقة عمل المولتو بالشيكولاتة والجبنة:

للعجين:

3 أكواب دقيق.

1/2 كوب سكر.

1/4 كوب زبدة (ذائبة).

1/2 كوب حليب دافئ.

1/2 كوب ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1/4 ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 بيضة.



للحشوة:

شيكولاتة قابلة للدهن (مثل النوتيلا أو أي نوع تفضلينه).

جبنة كريمية (مثل فيلادلفيا أو أي نوع مشابه).



للتغطية:

1 بيضة (للدهن).

1 ملعقة كبيرة حليب.

سكر بودرة (للتزيين).



طريقة عمل المولتو بالشيكولاتة والجبنة :

ـ لتحضير العجين: في وعاء صغير، اخلطي الخميرة مع الماء الدافئ وملعقة صغيرة من السكر، واتركيها لمدة 5-10 دقائق حتى تتفاعل.



ـ في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، والملح.



ـ أضيفي خليط الخميرة، الحليب الدافئ، الزبدة الذائبة، الفانيليا، والبيضة إلى الدقيق.



ـ اعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجين ناعم ومتماسك. إذا كان العجين لزجًا، أضيفي قليل من الدقيق.



ـ غطي العجين واتركيه في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمه.

ـ تشكيل المولتو: بعد أن يتضاعف حجم العجين، قسميه إلى كرات صغيرة متساوية.



ـ افردي كل كرة عجين على سطح مرشوش بالدقيق، وضعي كمية مناسبة من الشوكولاتة القابلة للدهن أو الجبنة الكريمية في المنتصف.



ـ أغلقي العجين حول الحشوة وشكليها على شكل كرة أو رول حسب الرغبة.



ـ ضعي المولتو المحشو على صينية خبز مدهونة أو مبطنة بورق الزبدة.

ـ التخمير الثاني: غطي المولتو واتركيه لمدة 20-30 دقيقة ليختمر مرة أخرى.

ـ سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.



ـ في وعاء صغير، اخفقي البيضة مع الحليب وادهني سطح المولتو بالخليط.



ـ اخبزي المولتو في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى يصبح ذهبي اللون.

ـ بمجرد أن يبرد المولتو قليلاً، رشي سكر بودرة على الوجه للتزيين.

ـ قدميه دافئًا مع كوب من الشاي أو القهوة.