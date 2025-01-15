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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محامي كهربا: اللاعب كان قادرًا على اللعب حتى 2026 دون سداد غرامة الزمالك

محمود كهربا
محمود كهربا
سارة عبد الله
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أكد أشرف عبدالعزيز، المحامي بالنقض، أن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كان يستطيع اللعب حتى 2026 دون تسديد غرامة كهربا.

 وقال “عبدالعزيز” في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  "etc":"  كهربا من أطيب الشخصيات التي تتعامل معها، وكان اللاعب قادرًا على اللعب حتى عام 2026، دون تسديد غرامة الزمالك".

وتابع:" كان هناك محام دولي، يتولي قضية كهربا في الفيفا، وأنا نصحت اللاعب بتسديد الغرامة، عندما تواجدت الفلوس من أجل إنهاء القصة، والبعض اتهمني بأنني ورّطت اللاعب".

محمود كهربا غرامة الزمالك الأهلي

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