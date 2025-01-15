بعد انتشار شائعة انفصاله عن زوجته.. أحمد السقا يتوعد ومها الصغير ترد

دائما ما تطارد الشائعات المشاهير ونجوم الفن حيث يتربص عدد كبير من مروجي الشائعات الحياة الشخصية لهم لنشر المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية من أجل تحقيق نسب مشاهدة عالية، ومن بين هؤلاء المشاهير الذين وقعوا مؤخرًا في فخ الشائعات هو النجم أحمد السقا.

شائعة انفصال أحمد السقا ومها الصغير

وقع الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير في فخ الشائعات حيث تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر انفصالهما وتم تناول الخبر على نطاق واسع في منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد قيام الإعلامية مها الصغير بحذف صورها مع زوجها أحمد السقا على حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

السقا ينفي الانفصال ويتوعد مروجي الشائعات

من جانبه نفى الفنان أحمد السقا في تصريحات صحفية الشائعات التي تشير إلى انفصاله عن زوجته متوعدًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات، مضيفًا أن أبنائه يتأثرون نفسيًا بسبب انتشار تلك الشائعات.

مها الصغير ترد

من جانبها ردت الإعلامية مها الصغير على هذه الشائعات بطريقتها الخاصة من خلال نشر صورًا لها على السوشيال ميديا بخاصية ستوري وذلك على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام قائلة في إحداها "ششش" معبرة عن رفضها لما يثار من معلومات مغلوطة حول علاقتها بزوجها أحمد السقا، فيما كتبت في الثانية "سوشيال ميديا.. كفاية"، كما ظهرت في الصورة الثالثة من داخل الاستوديو استعدادًا لبدء حلقة جديدة من برنامجها الستات.

شائعات كثيرة انتشرت بين السقا وزوجته

الجدير بالذكر أن أحمد السقا وزوجته يعانون على مدار سنوات طويلة من مطاردة الأخبار المغلوطة حول علاقتهما، حيث اعتاد الثنائي على مثل هذه الشائعات والتي تشكك دائمُا في علاقتهما وترابطهما الأسري، ولكن في حقيقة الأمر فإن الثنائي بينهما عشرة كبيرة وتجمعهما تفاصيل مميزة وعلاقات طيبة مع زملائهم بالوسط الفني.

أحدث أعمال الفنان أحمد السقا

يقوم الفنان أحمد السقا بتصوير فيلمه الجديد والذي يحمل عنوان (أحمد وأحمد) ويشاركه في البطولة النجم أحمد فهمي وتأليف أحمد درويش، وإخراج أحمد نادر جلال، ويتضمن الفيلم مشاهد حماسية ومطاردات بالسيارات، ومن المقرر أن يتم عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل.

آخر أعمال السقا الفنية

الجدير بالذكر أيضًا أن فيلم السرب هو آخر الأعمال الفنية التي شارك فيها السقا خلال الفترة الماضية، حيث شارك في بطولته الفنان شريف منير ونيلي كريم وصبا مبارك ومحمد ممدوح تايسون ودياب، كما أن الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال ويتناول الضربة الجوية التي نفذتها القوات الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا.