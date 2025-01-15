بفستان لافت.. كارمن سليمان تستعرض حملها

شاركت الفنانة كارمن سليمان، متابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وتألقت كارمن سليمان ،مرتدية فستانا طويلا ولافتا يكشف عن حملها، وجاء الفستان بتصميم بسيط وجذاب.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارمن سليمان ،في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت كارمن سليمان ، تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

وإليكم صور كارمن سليمان