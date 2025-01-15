مسلسل سراب يتصدر السوشيال ميديا قبل عرض الحلقة السابعة

تصدر مسلسل “سراب” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، قبيل عرض الحلقة السابعة التي كانت مقررة مساء أمس على منصة "TOD" حصريًا، إلا أن عرضها تأجل.

وقد أثارت الحلقات السابقة تفاعلًا واسعًا من المتابعين، الذين اندمجوا في أحداث العمل المشوقة وتبادلوا التحليلات والتوقعات حول مسار القصة المتصاعد.

طرحت إحدى المنصات، الحلقة الرابعة والخامسة والسادسة من مسلسل "سراب"، أحدث أعمالها الأصلية.

خلال حلقات المسلسل تستمر المحامية "علا" التي تجسدها الفنانة نجلاء بدر، محاولات للحصول على تفاصيل أكثر من "نديم" الذي يجسده الفنان هاني عادل، بشأن علاقته بـ "ملك" التي تقوم بدورها الفنانة يسرا اللوزي، وذلك للعثور على ثغرة يمكن أن تساهم في تبرئته من قضية خطف الطفل زين، ومع الضغط عليه يكشف لها أخيرا عن بعض الأمور.

أحداث مسلسل سراب

وتستعرض الحلقات المزيد حول الحياة الشخصية لكل من "علا" و"عاصم" الذي يجسده الفنان أحمد وفيق، ومديرة المدرسة "منى" التي تجسدها الفنانة إنجي المقدم.

ويتضح أن علا سيدة مطلقة تعول طفلتين إحداهما في مرحلة المراهقة، وهو ما يدفعها لأن تطلب من صديق لها بأن يراقب هاتف ابنتها لتعلم بعد ذلك أنها على علاقة حب مع مدربها في النادي، وتحاول أن تنصحها بأن تبتعد عنه نظرا لتحرشه بفتاة أخرى، إلا أن ابنتها ترفض النصيحة حتى تتعرض لموقف يجمعها مع المدرب يدفعها أن تعتذر لوالدتها.

كما يتبين أيضا سبب انفصال عاصم عن منى، وسبب رفضها العودة إليه رغم محاولاته للتقرب منها مرة أخرى.

أما "نور" الذي يجسده الفنان أحمد مجدي، تتوتر العلاقة بينه وبين زوجته "ريما" التي تجسدها الفنانة دياموند بو عبود، وذلك بسبب شخصيته التي تميل إلى عدم المواجهة خاصة مع طارق.

ومن المقرر أن تواصل المنصة عرض باقي الحلقات خلال شهر يناير الجاري.

أبطال مسلسل سراب

ويشارك في بطولة مسلسل "سراب" مجموعة كبيرة من نجوم العمل أبرزهم خالد النبوي، يسرا اللوزي، جيهان الشماشرجي، هاني عادل، دياموند بو عبود، أحمد وفيق، إنجي المقدم، محمد كيلاني، أحمد مجدي.

مسلسل "سراب" مستوحى من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهو مكون من 10 حلقات، من إنتاج شركة "S Productions" لسالي والي، كل حلقة تتناول وجهة نظر مختلفة لإحدى شخصيات العمل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال.