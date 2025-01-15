أرخص 5 سيارات بالسوق المصري 2025

سوق السيارات المصري يضم باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة بها الكثير من التكنولوجيات التي تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي اكسنت RB، وميتسوبيشي اتراج ، وفيات تيبو، وشيرى اريزو 5 ، ونيسان صنى .

- ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

ميتسوبيشي اتراج موديل 2025

تحصل سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 علي قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصان، وعزم دوران 100 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تباع سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 790 ألف جنيه .

- فيات تيبو موديل 2025

فيات تيبو موديل 2025

تتسارع سيارة فيات تيبو موديل 2025 من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.5 ثانية، وبها محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتحتاج إلي 5.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 127 نيوتن/متر، وبها قوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 185 كم/ساعة .

تتوافر سيارة فيات تيبو موديل 2025 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 769 ألف جنيه .

- شيرى اريزو 5 موديل 2025

شيرى اريزو 5 موديل 2025

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تصل إلي 114 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 11.5 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وبها عزم دوران 141 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 665 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 715 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2025 تباع بسعر 745 ألف جنيه .

- نيسان صنى موديل 2025

نيسان صنى موديل 2025

تصل سرعة سيارة نيسان صنى موديل 2025 القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 108 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 12.5 ثانية، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة نيسان صنى موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

- هيونداي اكسنت موديل 2025

هيونداي اكسنت موديل 2025

تحتاج سيارة هيونداي اكسنت موديل 2025 إلي 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها قوة 125 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.1 ثانية، وبها عزم دوران 156 نيوتن/متر .

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت موديل 2025 تباع بسعر 795 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت موديل 2025 تباع بسعر 825 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت موديل 2025 تباع بسعر 870 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت موديل 2025 تباع بسعر 890 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت موديل 2025 تباع بسعر 925 ألف جنيه .