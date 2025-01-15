قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل العرض على الرئيس السيسي.. مدبولي يستعرض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف الكبير
منتخب مصر يتقدم على الأرجنتين بالشوط الأول21 –11ببطولة العالم لكرة اليد
مصدر مطلع: مصر تستعد لإدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة
8 بنود لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.. تعرف عليها
بفضل جهود مصر| بث مباشر يرصد فرحة أهالي غزة بوقف إطلاق النار
مصادر للقاهرة الإخبارية: اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن انسحاب جيش الاحتلال من غزة وفتح المعابر
هيثم شعبان يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الكرخ العراقي
قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
رويترز: المرحلة الثانية تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين وانسحابا كاملا للاحتلال
يمتد لعدة أيام.. مصر تستقبل العالم في احتفال تاريخي بافتتاح المتحف المصري الكبير
التحريات تكشف أسباب تصادم 9 سيارات على الدائري الأوسطي بالقاهرة
رويترز: اتفاق حماس وإسرائيل يشمل وقفا لإطلاق النار 6 أسابيع وانسحابا من غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق
×

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

بورصة قطر ترتفع   0.42 %

بورصة البحرين تغلق على تباين

البورصة السعودية تغلق مرتفعة

شهدت أسواق المال العربية اليوم، الأربعاء 15 يناير 2025، تباينًا في الأداء؛ إذ أغلقت بورصات مصر، قطر، السعودية، و الاردن على ارتفاع، بينما سجلت بورصة الكويت  تراجعا، و تباينت بورصة البحرين.

وفيما يلي نظرة على أبرز تحركات التداولات في بعض الأسواق العربية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".


البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.
وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 33 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 2.177 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 79.1 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.46% ليصل لمستوى 29389.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.37% ليبلغ 8121.67 نقطة، وشملت الارتفاعات أيضًا مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، الذي ارتفع بنحو 1.47% ليصل لـ11199.23 نقطة.

مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,894.46 بارتفاع وقدره 0.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.62 بانخفاض وقدره 0.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 735 ألفًا و505 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 245 ألفًا و485 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعًا بنسبة 0.42 %

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 43.92 نقطة، أي بنسبة 0.42 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10428.81 نقطة.
وشهدت الجلسة تداول 146 مليونا و689 ألفا و367 سهما، بقيمة 431 مليونا و536 ألفا و485.546 ريالا، نتيجة تنفيذ 16490 صفقة في جميع القطاعات.
وارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 39.49 نقطة ليقفل عند مستوى 12212.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 331 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات نايس ون، ومرافق، وبدجت السعودية، والموسى، والأول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والإعادة السعودية، وكابلات الرياض، وقو الاتصالات، والتعمير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.46%.
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، ونايس ون هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نايس ون، والراجحي، والموسى، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 17.28 نقطة ليقفل عند مستوى 31299.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.48%، عند مستوى 2612.93 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 23ر9 نقاط أي بنسبة بلغت 12ر0%، ليبلغ مستوى 29ر7521 نقطة.
وانخفض مؤشر السوق الرئيس 92ر66 نقطة بنسبة بلغت 94ر0%، ليبلغ مستوى 24ر7049 نقطة.
وارتفع مؤشر السوق الأول 62ر5 نقاط بنسبة بلغت 07ر0%، ليبلغ مستوى 66ر8009 نقاط.
وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 12ر68 نقطة بنسبة بلغت 96ر0%، ليبلغ مستوى 35ر7048 نقطة.
 

البورصة المصرية البورصة السعودية بورصة البحريـن أسواق المال العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

وأنت في البيت.. اشحن عداد الكهرباء بالفيزا بهذه الطريقة

محمد صلاح

تركي آل الشيخ يثير التكهنات بشأن وجهة محمد صلاح المقبلة

الاهلي

رسميا.. الأهلي يحسم أول صفقاته في الانتقالات الجارية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية - صورة أرشيفية

سعر الذهب اليوم الأربعاء بعد آخر انخفاض وعيار 21 الآن بالمصنعية

الاهلي

بشري سارة لجماهير الأهلي بشان الصفقات الجديدة

احمد حسن

أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

شبورة

الشبورة تتسبب في إغلاق عدة طرق وكثافات مرورية بالدائري.. تفاصيل

هيدي كرم

جمبسوت غريب.. هيدي كرم تشعل السوشيال ميديا بصورها

ترشيحاتنا

هل تعاني من تشنج أصابع اليد.. تعلاف على الاسباب

هل تعاني من تشنج أصابع اليد؟.. تعرف على الأسباب

بدون سكر.. طريقة كيك التمر و الشيكولاتة الصحية

بدون سكر.. طريقة عمل كيك التمر والشيكولاتة الصحية

طريقة عمل مكرونة الجبن بالليمون مع الدجاج بالزبدة و الثوم

طريقة عمل مكرونة الجبن بالليمون مع الدجاج بالزبدة و الثوم

بالصور

رئيس مياه الشرب بالشرقية يتفقد المعمل المركزي ويتابع سير العمل بمحطة الزقازيق

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

محمود عبدالغفار: وجودي كمدير لدار إقامة كبار الفنانين بمثابة تكليف.. ولا نحصل على مقابل مادي من النزلاء l حوار وفيديو

الفنان القدير محمود عبد الغفار
الفنان القدير محمود عبد الغفار
الفنان القدير محمود عبد الغفار

بحضور وزراء وفنانين وسفراء.. زاهي حواس يحتفل بزفاف نجله

حفل زفاف نجل زاهي حواس
حفل زفاف نجل زاهي حواس
حفل زفاف نجل زاهي حواس

ارتفاع عدد ضحايا حادث الأوسطي بحلوان إلى 4 وفيات| صور

حادث الاوسطي
حادث الاوسطي
حادث الاوسطي

فيديو

الفنان القدير محمود عبد الغفار

محمود عبدالغفار: وجودي كمدير لدار إقامة كبار الفنانين بمثابة تكليف.. ولا نحصل على مقابل مادي من النزلاء l حوار وفيديو

أحمد سعد

أحمد سعد يطلق ألبومه الجديد «حبيبنا» على يوتيوب ومنصات الموسيقى

انفصال أحمد السقا ومها الصغير

بعد عشرة سنين كتير.. حقيقة انفصال أحمد السقا عن زوجته مها الصغير

ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة

عينيكم متجيبهومش الأرض …. ياسمين صبري وأحمد ابو هشيمة على بعد خطوة للرجوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: لغة الجسد تواصل روحي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

المزيد