نشاط أسواق المال العربية| تباين في أداء البورصات.. المصرية تغلق على ارتفاع و الكويتية تتراجع

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

بورصة قطر ترتفع 0.42 %

بورصة البحرين تغلق على تباين

البورصة السعودية تغلق مرتفعة

شهدت أسواق المال العربية اليوم، الأربعاء 15 يناير 2025، تباينًا في الأداء؛ إذ أغلقت بورصات مصر، قطر، السعودية، و الاردن على ارتفاع، بينما سجلت بورصة الكويت تراجعا، و تباينت بورصة البحرين.

وفيما يلي نظرة على أبرز تحركات التداولات في بعض الأسواق العربية، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".



البورصة المصرية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيد البورصة نحو 33 مليار جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 2.177 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 79.1 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.5 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.46% ليصل لمستوى 29389.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 1.37% ليبلغ 8121.67 نقطة، وشملت الارتفاعات أيضًا مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا، الذي ارتفع بنحو 1.47% ليصل لـ11199.23 نقطة.

مؤشرا البحرين العام والبحرين الإسلامي يقفلان على تباين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,894.46 بارتفاع وقدره 0.26 نقطة عن معدل الإقفال السابق, في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 771.62 بانخفاض وقدره 0.19 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة لهذا اليوم 735 ألفًا و505 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 245 ألفًا و485 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 65 صفقة.

مؤشر بورصة قطر يغلق مرتفعًا بنسبة 0.42 %

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعًا بواقع 43.92 نقطة، أي بنسبة 0.42 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10428.81 نقطة.

وشهدت الجلسة تداول 146 مليونا و689 ألفا و367 سهما، بقيمة 431 مليونا و536 ألفا و485.546 ريالا، نتيجة تنفيذ 16490 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 39.49 نقطة ليقفل عند مستوى 12212.24 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.1 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 331 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 114 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نايس ون، ومرافق، وبدجت السعودية، والموسى، والأول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسترا الصناعية، والإعادة السعودية، وكابلات الرياض، وقو الاتصالات، والتعمير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.94% و 5.46%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، والباحة، وأنعام القابضة، وشمس، ونايس ون هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات نايس ون، والراجحي، والموسى، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 17.28 نقطة ليقفل عند مستوى 31299.81 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 50 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.48%، عند مستوى 2612.93 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.1 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2425 صفقة.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 23ر9 نقاط أي بنسبة بلغت 12ر0%، ليبلغ مستوى 29ر7521 نقطة.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 92ر66 نقطة بنسبة بلغت 94ر0%، ليبلغ مستوى 24ر7049 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق الأول 62ر5 نقاط بنسبة بلغت 07ر0%، ليبلغ مستوى 66ر8009 نقاط.

وفي موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 12ر68 نقطة بنسبة بلغت 96ر0%، ليبلغ مستوى 35ر7048 نقطة.

