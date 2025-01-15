محلل سياسي: مصر أوقفت مشروع تهجير الفلسطينيين

علق أحمد زكارنة الكاتب والمحلل السياسي، على التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين .

وقال أحمد زكارنة في مداخلة هاتفية على قناة " تن "،:" تم التوصل إلى هدنة في قطاع غزة ومن الممكن أن تفتح هذه الهدنة والصفقة للمسار السياسي في المستقبل ".

وتابع أحمد زكارنة :" حماس تضررت بشكل كبير على مستوى القوة والحضور في الداخل الفلسطيني ".

وأكمل أحمد زكارنة :" مصر أوقفت مشروع تهجير الفلسطينيين الذي كان يرغب في تحقيقه نتنياهو وحكومته ".



ولفت احمد زكارنة :" مصر بذلت مجهودات كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإعطاء بارقة امل للشعب الفلسطيني ".