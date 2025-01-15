أخبار السيارات| نصائح لتجنب قيادة السيارة في الشيورة.. وقائمة بأماكن الرادارات على الطرق المصرية

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، بما يشمل نصائح القيادة، أحدث الاستدعاءات، وأسعار السيارات الفاخرة. إليكم أبرز العناوين:

دليل شامل يوضح أهم الإرشادات التي يجب اتباعها لتفادي الحوادث أثناء القيادة في الشبورة الكثيفة، خاصة خلال فصل الشتاء.

تفاصيل محدثة حول مواقع الرادارات في مصر والسرعات المسموح بها على الطرق لتجنب المخالفات وضمان قيادة آمنة.

هوندا تستدعي سياراتها من طراز بايلوت بسبب عيوب فنية خطيرة تؤثر على السلامة، مع تحديد الفئات المتأثرة والإجراءات المطلوبة.

لامبورجيني تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ببيع أغلى سيارة في تاريخها بالمملكة العربية السعودية، مع الكشف عن مواصفاتها الفريدة.

فريق السباقات الشهير "تراك هاوس" يكشف عن تصميم مبتكر لسيارته الجديدة المشاركة في سباقات MotoGP لعام 2025.