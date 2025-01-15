أخبار السيارات| نصائح لتجنب قيادة السيارة في الشيورة.. وقائمة بأماكن الرادارات على الطرق المصرية

نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار المهمة والمتنوعة التي تتعلق بالسيارات، بما يشمل نصائح القيادة، أحدث الاستدعاءات، وأسعار السيارات الفاخرة. إليكم أبرز العناوين:
1. انتبه.. نصائح هامة لتجنب الحوادث في الشبورة
دليل شامل يوضح أهم الإرشادات التي يجب اتباعها لتفادي الحوادث أثناء القيادة في الشبورة الكثيفة، خاصة خلال فصل الشتاء.
2. قائمة بأماكن الرادارات والسرعات على الطرق المصرية
تفاصيل محدثة حول مواقع الرادارات في مصر والسرعات المسموح بها على الطرق لتجنب المخالفات وضمان قيادة آمنة.
3. بسبب خلل خطير.. استدعاء 143 سيارة هوندا بايلوت 2023 و2024 بالسعودية
هوندا تستدعي سياراتها من طراز بايلوت بسبب عيوب فنية خطيرة تؤثر على السلامة، مع تحديد الفئات المتأثرة والإجراءات المطلوبة.
4. بيع أغلى سيارة في تاريخ لامبورجيني في السعودية بهذا السعر
لامبورجيني تحقق رقمًا قياسيًا جديدًا ببيع أغلى سيارة في تاريخها بالمملكة العربية السعودية، مع الكشف عن مواصفاتها الفريدة.
5. فريق تراك هاوس يزيح الستار عن سيارته الجديدة لموسم MotoGP 2025
فريق السباقات الشهير "تراك هاوس" يكشف عن تصميم مبتكر لسيارته الجديدة المشاركة في سباقات MotoGP لعام 2025.