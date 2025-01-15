تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني.. ننشر الحدود الدنيا للكليات

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أن التقديم للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية خلال أجازة منتصف العام الدراسي، يتم عبر المواقع الإلكترونية للجامعات أو من خلال مكاتب شؤون الطلاب.

وأشار المصدر لـ صدى البلد إلى أن التقديم سيكون بنفس قواعد وضوابط القبول والمصروفات الدراسية التي سبق وتم تطبيقها في الفصل الدراسي الأول.

وقال إن الأماكن الشاغرة في الجامعات تشمل كليات الطب البشري والهندسة والصيدلة وطب الأسنان والحاسبات والمعلومات بالإضافة إلى عدد من الكليات النظرية.

الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الخاصة :

- كلية الطب البشري 79%

- كلية العلاج الطبيعي 75%

- كلية جراحة الفم والأسنان 77%

- كلية الصيدلة 71%

- كلية الهندسة 68%

- كلية علوم الحاسب 60%

- كلية طب بيطري 67%

- كلية التكنولوجية الحيوية 53%

- كلية الإعلام 53%



بينما جاءت الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية كالتالي:

- كلية الطب البشري 79% والجلالة والعلمين 76%

- كلية العلاج الطبيعي 75% والجلالة والعلمين 74%

- كلية جراحة الفم والأسنان 77% والجلالة والعلمين 75%

- كلية الصيدلة 71% والجلالة والعلمين 70%

- كلية الهندسة 68% والجلالة والعلمين 66%

- كلية علوم الحاسب 60% والجلالة والعلمين 60%

- كلية طب بيطري 67%

- كلية التكنولوجية الحيوية 53%

- كلية الإعلام 53%