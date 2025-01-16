تصل لحد الضباب.. هيئة الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس، اليوم الخميس، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية دافئ على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الانحاء يصل الى حد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

هيئة الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

وحذرت هيئة الأرصاد من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .

وعن فرص سقوط أمطار، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة على مدينتى حلايب وشلاتين على فترات متقطعة ، ونشاط رياح احيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة .

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية . وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف الى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الادارية 20 12

6 اكتوبر 20 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 11

وادى النطرون 20 12

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 12

دمياط 19 14

بورسعيد 20 15

الإسماعيلية 24 09

السويس 23 10

العريش 22 08

رفح 22 07

رأس سدر 23 11

نخل 22 05

كاترين 17 00

الطور 23 14

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 17

الاسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 21 11

السلوم 20 12

سيوة 24 08

رأس غارب 22 15

الغردقة 25 16

سفاجا 24 15

مرسى علم 24 16

شلاتين 26 22

حلايب 25 19

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 25 16

الفيوم 24 11

بني سويف 24 11

المنيا 25 11

أسيوط 26 12

سوهاج 26 12

قنا 29 14

الأقصر 29 13

أسوان 30 15

الوادى الجديد 27 13

أبوسمبل 29 15