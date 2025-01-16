أحمد موسى: 5 آلاف شركة مصرية قادرة على إعادة الإعمار في أي دولة بالعالم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر تعمل على عودة السودان لمكانتها الطبيعية في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتابع أحمد موسى، في حلقة خاصة من مدينة بورتسودان بالسودان خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «نأمل أن تعود السودان دولة موحدة ويتم وقف الحرب بأسرع وقت، فكل مواطن سوداني يريد الاستقرار لوطنه في ظل ما تشهده البلاد من أوضاع صعبة وغير مستقرة».

وأضاف أحمد موسى، أن السد الاثيوبي هو الملف الأساسي لمصر والسودان خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن هناك 5 آلاف شركة مصرية قادرة علي إعادة الإعمار في أي دولة بالعالم، بينهم التنمية الشاملة التي تقوم بها في شرق ليبيا.

مصر لا تدعم الحروب في أي مكان أبدًا

ولفت أحمد موسى، إلى أن مصر لا تدعم الحروب في أي مكان أبدًا، وتدعم أمن واستقرار وإعمار السودان وجميع الدول، فالدولة المصرية تمتلك شركات كبرى تمتلك خبرة كبيرة في البنية التحتية.



