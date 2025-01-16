أحمد موسى: لا أحد يعلم مستقبل الشرق الأوسط مع وصول ترامب للحكم

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيتولى الحكم بداية من الاثنين القادم، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم مستقبل الشرق الأوسط مع وصول ترامب للحكم.

وأضاف أحمد موسى، في حلقة خاصة من مدينة بورتسودان بالسودان خلال برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه لابد من الاستعداد للقادم بعد تولي ترامب الحكم في أمريكا، مضيفا أن ترامب قد يعترف بالأراضي السورية المحتلة لدعم إسرائيل.

وأوضح أحمد موسى، أن اتصال الرئس الأمريكي جو بايدن بالرئيس السيسي كان من أجل غزة، مؤكدا على أن مصر عملت من أجل دعم غزة، وإنجاز صفقة وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى ودخول المساعدات.

مصر ستبني وستعمر غزة

وأشار إلى أن مصر ستبني وستعمر غزة من خلال شركاتنا، وستساهم في إعادة بناء البنية التحتية فى غزة، معلقا: "غزة انتهت وأصبحت مدمرة تماما مستشفيات ومدارس ومحطات مياه غزة كلها دمرت .. أهل غزة يعيشون مأساة بسبب العدوان الإسرائيلي".

