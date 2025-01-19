برلماني: الصادرات الزراعية المصرية «إنجاز» يعكس جهود الدولة لتطوير القطاع

أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالرقم غير المسبوق الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024، والذي تجاوز 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية.

ووصف البلشي هذا الإنجاز بأنه انتصار جديد للقطاع الزراعي المصري يعكس جهود الدولة والمزارعين في تطوير هذا المجال الحيوي.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن وصول الموالح والبطاطس والبصل إلى مراكز متقدمة في قائمة الصادرات يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تنافس بقوة في الأسواق العالمية.

وأضاف النائب أن التوسع في إنتاج الفواكه والخضروات، مثل العنب والمانجو والطماطم، يظهر مدى التنوع الكبير في المحاصيل المصرية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية.

وأشاد “البلشي” بالدور المحوري الذي لعبه المزارعون والمصدرون في تحقيق هذه الطفرة، ووجه تحية تقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، مؤكدا أن المزارع المصري يمثل العمود الفقري لاقتصاد الدولة.