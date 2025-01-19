افتتاح أول غرفة للسكتة الدماغية في دمياط الجديدة بمستشفى الأزهر

أعلن مستشفي الأزهر بدمياط الجديدة عن افتتاح أول غرفة للسكتة الدماغية في محافظة دمياط، وذلك لخدمة المرضى من المترددين على مستشفى الأزهر من أبناء محافظة دمياط.

جاء الجهاز تبرعًا من حزب مستقبل وطن بدمياط لمستشفى الأزهر بدمياط الجديدة ولأبناء محافظة دمياط.

من جانبه صرح الدكتور محمد أنور العرابي أمين تنظيم الحزب، بأن محافظة دمياط كانت بحاجة إلى هذا الجهاز نظرًا لأن السكتة الدماغية هي السبب الثالث للموت عالميًا ويصاب بها سنويًا 15 مليون مواطن عالميًا وتفاصيل أخرى كثيرة تتعلق بهذا المرض عالميًا.

وتابع أنه تم مد المستشفي بالكثير من الأجهزة الطبية من أجل تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى من أبناء محافظة دمياط.

