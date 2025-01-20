قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بانتظار الأسرى.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين في محيط سجن عوفر
عرض جديد لزيزو| هل يرحل عن الزمالك.. ما القصة؟
توجيهات عاجلة من مجلس الوزراء الفلسطيني بشأن غزة
كأس العالم لليد| مصر تفوز على كرواتيا وتصعد للدور الرئيسي بالعلامة الكاملة
موعد معرض الكتاب 2025 وأسعار التذاكر وخطوط المواصلات
بعد إخلاء سبيل الفتيات.. القصة الكاملة لخناقة طالبة التجمع| ماذا حدث؟
خبير شئون دولية: علاقة ترامب ونتنياهو ليست جيدة
طقس الإثنين| الارصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب هذه المدن
والد طالبة التجمع المعتدى عليها يحسم إمكانية التصالح مع المتهمات الثلاثة |خاص
وفقا لآخر تحديث.. سعر اليورو ختام تعاملات اليوم الأحد
الأرصاد تحذر من منخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار لمدة 48 ساعة
دعاء مستجاب في نفس اللحظة بعد صلاة العشاء.. ردده وتجنب 5 أفعال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مع نهاية ولايته.. بايدن يعفو عن 5 أشخاص أحدهم متوفى

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

منح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، جو بايدن، يوم الأحد، عفوا عن 5 أشخاص، أحدهم متوفي.

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن منح عفوا بعد الوفاة للقومي ماركوس جارفي، كما منح عفوا رئاسيا للناشطين رافي راجبير وكيمبا سميث برادي.

وتم تخفيف العقوبات عن شخصين آخرين، حيث أصبح من المقرر الآن أن تنتهي عقوبتهما في 18 فبراير.

وأفاد بيان البيت الأبيض أن "هؤلاء الأشخاص الذين تم منحهم العفو قدموا مساهمات كبيرة في تحسين مجتمعاتهم".

ويُذكر أن جارفي توفي في عام 1940، بعد أن أمضى ما يقرب من ثلاث سنوات في السجن بتهمة الاحتيال عبر البريد قبل أن يخفض الرئيس آنذاك كالفين كوليدج عقوبته في عام 1927.

وعادة ما يستخدم رؤساء الولايات المتحدة سلطاتهم في العفو قرب نهاية ولاياتهم.

وقضى بايدن آخر أيامه كرئيس الأحد في ولاية ساوث كارولينا، حيث حث الأميركيين على "التحلي بالإيمان بيوم أفضل قادم" وتناول تأثير كل من حركة الحقوق المدنية والدولة نفسها في مساره السياسي.

ترامب دونالد ترامب بايدن جو بايدن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. ظهرت الآن

الرئيس السيسي

الجريدة الرسمية تنشر عددًا من القرارات الجمهورية

إجازة 25 يناير رسميًا.. بيان هام من الحكومة وهذه الفئات لا تحصل عليها

إجازة 25 يناير رسميًا.. بيان هام من الحكومة وهذه الفئات محرومة منها

الدولة مش هتتأخر عنهم.. وزير التربية والتعليم يزف بشرى سارة للمعلمين

الدولة مش هتتأخر عنهم.. وزير التربية والتعليم يزف بشرى للمعلمين

إطلاق مكالمات الواي فاي في مصر WiFi Calling.. كيف تفعلها على هاتفك؟

إطلاق مكالمات الواي فاي في مصر WiFi Calling بعد طول انتظار.. كيف تفعلها على هاتفك؟

جماهير الأهلي

13مليون جنيه.. نجم الأهلي يتعرض للنصب ويستغيث بالأمن

هل مكالمات الواي فاي مجانية؟.. كل ما تريد معرفته عن الخدمة الجديدة وكيفية تفعيلها

اتكلم بدون شريحة 24 ساعة.. هل مكالمات الواي فاي مجانية؟

الكارت الموحد 2025

الكارت الموحد وكيفية الحصول على خدماته

ترشيحاتنا

الانفاق

بضغط على زوجى فى الفلوس علشان اشتغل؟ عضو بـ"العالمي للفتوى" يجيب

أفعال في الليل

انتبه.. 5 أفعال في الليل حذر منها النبي ويقع فيها كثيرون قبل النوم

هل يجوز للمرأة الخروج للعمل فترة العدة

هل يجوز للمرأة الخروج للعمل فترة العدة؟ عضو بـ"العالمي للفتوى": سيدنا النبي أباحه

بالصور

كلها أنوثة| تعليق ناقد موضة على فستان نادين نجيم في joyawards

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فستان غريب| روجينا تثير الجدل في حفل joyawards

روجينا
روجينا
روجينا

بالأحمر الجريء| زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار في joyawards

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان ياسمين صبري في joyawards | شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

فيديو

كارثة تحدي التيك توك

تحدي الكرواسون .. صغير يدفع حياته ثمنا لترند تيك توك

حفل الـ joy awards

صلح سمية الخشاب وريم البارودي وتنكر رامز جلال .. مفاجآت بحفل joy awards

ايمان عبد اللطيف

كلام نهائي.. موعد انتهاء إجازة منتصف العام للمدارس والجامعات

ايمان عبد اللطيف

فصل نهائي.. قرارات عاجلة بشأن واقعة مشاجرة فتيات التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: شواغل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2025

علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الدور المصري في وقف العدوان على غزة

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أيقونة الإنسانية .. سير مجدي يعقوب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: العشم وتحديات الحفاظ على الخصوصية في العلاقات

المزيد