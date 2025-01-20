أحداث الحلقة الثانية من مسلسل صفحة بيضا





شهدت الحلقة الثانية من مسلسل “صفحة بيضا” بطولة النجمة حنان مطاوع تطورات درامية مثيرة، حيث واجهت شخصية ضي، التي تجسدها حنان، مؤامرة من عميد كلية الصيدلة سعيد صديق بسبب تميزها في الأبحاث العلمية، العميد استغل شكاوى بعض الطلاب ليؤكد اتهاماته بتقصيرها في الشرح أثناء المحاضرات.





رغم محاولات ضي إثبات عكس ذلك من خلال تفاعلها مع الطلاب واستعدادها لشرح أي نقاط غير واضحة، إلا أن أحد الطلاب تعدى عليها لفظياً، ردّ فعلها الغاضب تم تصويره دون علمها، ليتم نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما تسبب في تحويلها للتحقيق الجامعي، لتتصاعد حدة الأحداث.





“صفحة بيضا”

المسلسل يقدم قصة درامية غامضة ومليئة بالتشويق، حيث تدور أحداثه حول جريمة قتل تظل البطلة ضي تسعى لكشف خيوطها.

المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما ستوديوز بقيادة المنتج تامر مرتضى، ويشارك فيه نخبة من النجوم أبرزهم:

• حنان مطاوع

• سامى الشيخ

• مها نصار

• أحمد الرافعي

• نور محمود

• عمر الشناوي

• ميمي جمال





تستكمل حنان مطاوع نجاحاتها في تقديم الدراما المميزة، حيث تنافس هذا الموسم بمسلسل “صفحة بيضا” بعد النجاح الكبير الذي حققته العام الماضي في مسلسل “صوت وصورة”، الذي عرض في أكتوبر 2023.





مسلسل صفحة بيضا

وقد قرر القائمون على مسلسل الفنانة حنان مطاوع الجديد تغيير اسمه من "تقاطع طرق" إلى "صفحة بيضا" مؤخرا، ويواصل فريق العمل التحضيرات اللازمة قبل انطلاق عرض المسلسل.



