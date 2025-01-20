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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذوى الإعاقة: استراتيجية عمل المجلس بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات المعنية

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
أمل مجدى
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شهدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته مؤسسة بصيرة بالقاهرة، الذي جاء تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، للإعلان عن إطلاق المؤتمر الإقليمي الثاني لضعف البصر، المزمع عقده خلال الفترة من 12 إلى 13 فبراير.

في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الاعاقة، على حرص المجلس على دعم الأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة، والعمل على تلبية احتياجاتهم وإدماجهم إدماج كامل في المجتمع، وتقديم خدمات التوعية للأسر حول كيفية التعامل مع الأطفال من ذوي الاعاقة البصرية، فضلاً عن تقديم المشورة من خلال الخط الساخن  للمجلس، كما يعمل المجلس بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية على تقديم الدعم اللازم وخدمات التأهيل، وتوفير قوافل طبية في بعض المحافظات للكشف المبكر عن الإعاقات.

أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، إن استراتيجية عمل المجلس تهدف إلى بناء جسور تواصل وتعاون مع الجهات والهيئات المعنية بكل ما يخص الأطفال ذوي الإعاقة، وخاصة ذوي الإعاقة البصرية، بما يدعم دمجهم بشكل كامل فى المجتمع، واكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وامكانياتهم، والعمل على تنمية وتطوير هذه المهارات والامكانيات والقدرات، بما يدعم تغيير الصور النمطية السلبية عنهم، ويسهل دمجه فى المجتمع بالشكل الكامل.

أشارت أن المجلس يعمل بالتعاون مع وزاة الصحة على تقديم برامج التدخل  المبكر وخدمات التأهيل وإعادة التأهيل المتكاملة، مؤكدة على أن المجلس يقدر جهود المجتمع المدني في العمل على وضع وتعديل وتنفيذ السياسات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وإجراء أبحاث مستمرة حول وضعهم في مصر، واحتياجاتهم، إلى جانب تبنيه لتطبيق المنهجيات المتبعة على نطاق العالم في مجال تعليم المكفوفين والتأهيل وإعادة التأهيل، ومساعدتهم في تحقيق الاستقلالية لهم.

تابعت أن المجلس يسعى لبناء الشراكات مع الجهات والهيئات التي لها خبرة في مجالات رعاية وحماية الأطفال، وخاصة الأطفال ذوي الإعاقة من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة إليهم.

ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ضعف البصر بناء جسور الأطفال ذوي الإعاقة الاعاقة البصرية

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