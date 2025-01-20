اخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في 20 بنكا

نستعرض أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الأثنين 20-1-2025 في عدة بنوك مختلفة، كالتالي:

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.412 جنيه للشراء و13.441 جنيه للبيع.

يُعد مصرف أبوظبي الإسلامي من البنوك الرائدة التي تقدم أسعار تنافسية للريال السعودي. اليوم، سجل سعر الريال في المصرف 13.412 جنيه للشراء و13.441 جنيه للبيع، مما يعكس استقراراً نسبياً في الأسعار.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 13.406 جنيه للشراء و13.433 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، سجل سعر الريال السعودي اليوم 13.406 جنيه للشراء و13.433 جنيه للبيع، مما يعزز مكانته كبنك يقدم أسعاراً تنافسية للعملاء.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

المصرف العربي الدولي: 13.398 جنيه للشراء و13.428 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي يعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة للريال السعودي. سعر الريال اليوم في المصرف 13.398 جنيه للشراء و13.428 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

البنك المركزي المصري: 13.391 جنيه للشراء و13.426 جنيه للبيع.

يستمر البنك المركزي المصري في تقديم أسعار مستقرة ومنافسة للريال السعودي، حيث سجل اليوم سعر 13.391 جنيه للشراء و13.426 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC يقدم أسعاراً جيدة

اتش اس بي سي HSBC: 13.390 جنيه للشراء و13.420 جنيه للبيع.

اتش اس بي سي HSBC يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

البنك المصري الخليجي يوفر استقراراً

البنك المصري الخليجي: 13.385 جنيه للشراء و13.411 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

البنك التجاري الدولي (CIB) يوفر استقراراً في الأسعار

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.375 جنيه للشراء و13.423 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB) يواصل تقديم أسعار مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي.

بنك الإسكندرية يعرض أسعاراً تنافسية

بنك الإسكندرية: 13.366 جنيه للشراء و13.428 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

بنك التعمير والإسكان يقدم أسعاراً جيدة

بنك التعمير والإسكان: 13.364 جنيه للشراء و13.428 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق.

ميد بنك يوفر أسعاراً مغرية

ميد بنك: 13.360 جنيه للشراء و13.439 جنيه للبيع.

ميد بنك يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية ومغرية للريال السعودي، مما يجعله خياراً مناسباً للعملاء.

بنك مصر يسجل استقراراً في الأسعار

بنك مصر: 13.356 جنيه للشراء و13.428 جنيه للبيع.

بنك مصر يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

البنك الأهلي المصري يعرض أسعاراً ثابتة

البنك الأهلي المصري: 13.356 جنيه للشراء و13.428 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري يستمر في تقديم أسعار مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يجعله خياراً شائعاً بين العملاء.

بنك قناة السويس يوفر أسعاراً تنافسية

بنك قناة السويس: 13.344 جنيه للشراء و13.435 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً مناسباً للعملاء.

كريدي أجريكول يقدم أسعاراً جيدة

كريدي أجريكول: 13.330 جنيه للشراء و13.430 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً جيدة وتنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً مغرياً للعملاء.

بنك البركة يعرض استقراراً في الأسعار

بنك البركة: 13.326 جنيه للشراء و13.423 جنيه للبيع.

بنك البركة يستمر في تقديم أسعار مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي.

بنك الكويت الوطني NBK يعرض أسعاراً مغرية

بنك الكويت الوطني NBK: 13.313 جنيه للشراء و13.446 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً مغرية وتنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

بنك التنمية الصناعية يوفر استقراراً في الأسعار

بنك التنمية الصناعية: 13.261 جنيه للشراء و13.425 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.

QNB الأهلي يعرض أسعاراً تنافسية

QNB الأهلي: 13.246 جنيه للشراء و13.277 جنيه للبيع.

QNB الأهلي يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يقدم استقراراً

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 13.200 جنيه للشراء و13.430 جنيه للبيع.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي.

البنك العقاري المصري العربي يعرض أسعاراً تنافسية

البنك العقاري المصري العربي: 13.057 جنيه للشراء و13.425 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي يُعد من البنوك التي تقدم أسعاراً تنافسية للريال السعودي، مما يجعله خياراً جيداً للعملاء.

المصرف المتحد يعرض استقراراً في الأسعار

المصرف المتحد: 12.957 جنيه للشراء و13.427 جنيه للبيع.

المصرف المتحد يُعتبر من البنوك التي تقدم أسعاراً مستقرة وثابتة للريال السعودي، مما يعكس استقرار السوق المالي المصري.