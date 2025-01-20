دفتر عزاء .. نجوم الرياضة يودعون نجم الجيل الذهبي ميمي الشربيني

غادر عالمنا اليوم، نجم النادي الأهلي السابق والمعلق الكروي الشهير ميمي الشربيني، عن عمر ناهز 88 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يُعتبر ميمي الشربيني أحد أبرز الأسماء التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ الكرة المصرية، سواء كلاعب أو معلق أو مدرب.

ونشر العديد من نجوم الرياضة والأندية المصرية نعي للراحل ميمي الشربيني ، تقديرا لمسيرته الطويلة وعطائه المستمر، وبالاخص فانه كان أنسان محب للجميع ويعشقه كل محبي الساحرة المستديرة.

نجوم الرياضة ناعين ميمي الشربيني

ونعى الإعلامي أحمد شوبير الشربيني عبر منصة إكس (تويتر سابقًا)، قائلًا: "ورحل أيقونة التعليق العظيم ميمي الشربيني.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونعي الناقد الرياضي عمرو الدردير المعلق ميمي الشربيني وشارك صورة له وعلق عليها :"إنا لله وإنا إليه راجعون .. وفاة المعلق الأسطوري ميمي الشربيني ".

وكتب أحمد شوبير من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" ‏ورحل ايقونة التعليق العظيم ميمي الشربينى إنا لله وإنا اليه راجعون".

نعى المعلق الرياضي أيمن الكاشف، الراحل ميمي الشربيني ، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: ميمي الشربيني هو مدرسة ومبتكر في التعليق، وحرص على تقديم شيء جميل استقر في وجدان كل عشاق كرة القدم.

وأضاف المعلق أيمن الكاشف: ميمي الشربيني تربى على يده عدة أجيال وأنا كنت واحد منهم، وكرة القدم هي كرة القدم، لكن اختلف الزمن بظهور السوشيال ميديا، ومنافذ التعبير عن الرأي كانت محددة فكانت للكلمة معيار وقيمة.

و نعى الدولي محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول الإنجليزي، المعلق الرياضي الشهير ميمي الشربيني، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «البقاء الله في وفاة المعلق الكبير كابتن ميمي الشربيني خالص العزاء له ولأسرته».

نعى محمود عبد الرازاق شيكابالا كابتن الزمالك الراحل، وكتب عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "ببالغ الحزن والأسى، ننعى رحيل الكابتن ميمي الشربيني، أحد أعظم نجوم كرة القدم المصرية والعربية.

وتابع "رحل عن عالمنا اليوم هذا الصرح الرياضي الكبير الذي أمتعنا بأدائه الراقي وأخلاقه الرفيعة وصوتها الرائع"

وكتب الناقد الرياضي حسن المستكاوي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" ‏رحم الله الكابتن ميمي الشربيني المعلق الشهير صاحب التعبيرات المميزة والابتكار والتجديد ، مثل مارادونا ياجماعة تعليقا علي اداء وبراعة نجم الأرجنتين في مونديال ١٩٨٦ .

أضاف المستكاوي " بجانب تعليقاته خفيفة الظل سواء خلف الميكرفون أو أمامه . وارتبط صوت ميمي الشربينى في ذهن الملايين من عشاق وجماهير كرة القدم وهم يمثلون جيل عاصره في الثمانيات والتسعينات مع اصوات زملائه المعلقين حمادة امام ومحمد حسام ومحمود بكر وغيرهم .. رحم الله معلقنا النجم ورحم الله أجيال رائدة من الرياضيين ومن أهل الرياضة المصرية".

الأندية والاتحاد ينعون الفقيد

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم عبر فيسبوك نعي قائلا: "ينعي مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وجميع العاملين، الكابتن ميمي الشربيني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق وأحد رموز التعليق الرياضي الذى وافته المنية اليوم".

وأضاف الاتحاد فى بيانه :" داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون ".

نعى التوأم حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير منتخب مصر، كتبت صفحتهما :" ينعي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن : المعلق الرياضي الكابتن ميمي الشربيني ".

وأضافت الصفحة :" داعيين الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته و يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان ".

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي، بيانا نعت فيه الراحل قائلا: "ينعى مجلس إدارة النادي الأهلي والإدارة التنفيذية، ببالغ الحزن والأسى، ميمي الشربيني لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، والمعلق الرياضي الشهير الذي وافته المنية اليوم، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان، إنا لله وإنا اليه راجعون".

نعى مجلس إدارة نادي الزمالك الراحل وكتبت الصفحة الرسمية له عبر فيس بوك:" ينعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، المعلق الكبير ميمي الشربيني ، ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك بخالص العزاء لأسرة الراحل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى و أعضاء مجلس الإدارة و مدير عام النادي و الأجهزة الفنية والإدارية و العاملين بالنادي ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن ميمى الشربينى لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلي و منتخب مصر السابق و المعلق الرياضي الشهير، راجين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان.