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صور جديدة تكشف أسرار مشاجرة طالبة التجمع داخل المدرسة الدولية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

صور جديدة تكشف أسرار مشاجرة طالبة التجمع داخل المدرسة الدولية

طالبة التجمع
طالبة التجمع
أحمد مهدي
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لقطات جديدة من بداية مشاجرة طالبة التجمع مع زميلاتها داخل المدرسة الدولية أوضحت وجود مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة قامت خلالها الطالبة بالاعتداء على زميلتها.

القصة الكاملة لـ مشاجرة طالبة التجمع

كواليس وتفاصيل مثيرة شهدتها واقعة طالبة التجمع بعد التعدي عليها داخل مدرسة أجنبية شهيرة بالقاهرة الجديدة على يد زميلتها بنفس المدرسة مما نتج عنه كسر أنفها، بعد قرار النيابة بإخلاء سبيل الفتيات الثلاثة أصحاب واقعة طالبة التجمع.

نيابة التجمع باشرت تحقيقات موسعة في واقعة طالبة التجمع، وواجهت المتهمات بالفيديوهات محل الواقعة ما أسفر عن إصابة الطالبة كارمه بإصابات خطيرة مما أسفر عن نقلها للمستشفى، بعدم تسلمت نيابة القاهرة الجديدة فيديوهات تدين الثلاث فتيات بالتعدي على الطالبة داخل مدرسة شهيرة بالقاهرة الجديدة.

كما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الفتيات الثلاثة بكفالة مالية 50 ألف جنيه، واستدعت مدير أمن مدرسة دولية شهيرة بالتجمع وأفراد الأمن لسماع أقوالهم في واقعة تعدي 3 طالبات على طالبة داخل مدرسة بالتجمع، وذلك بعد سماعها أقوال طالبة التجمع وكذا الفتيات المتهمين في الواقعة.

المتهمة في واقعة طالبة التجمع، قالت «أنا كنت بدافع عن نفسي وهي اللي بدأت لما اتحرشت بـ أختي سارة، وبعدها شدتني من شعري وضربتني وأنا جالي ارتجاج في المخ وكدمات في كل جسمي، وعملت تقرير طبي بحالتي الصحية».

وتابعت الطالبة راوية طالبة المدرسة الدولية «أن كارمه قامت بالتحرش بشقيقتها ما جعلها تقوم بالتعدي عليها بالضرب كما ظهر بالفيديو، مشيرة إلى أن مستقبلها الدراسي ضاع بعدما تم فصلها من المدرسة».

قالت الطالبة كرمه طالبة التجمع التي تعرضت للضرب على يد زميلتها داخل المدرسة الدولية، في تحقيقات النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، أن الفتيات قاموا بالتعدي عليها بالضرب والتنمر عليها داخل المدرسة.

وجاء نص أقوال الطالبة المعتدي عليها: " انا كنت ماشيه في المدرسة ولما وصلت للحوش، في بنت قالتلي ألفاظ غير لائقة، وقالتلي انتي بتبصي ليه عليا هو في حاجه وبعدها ضربتني ومحستش بحاجه لأنه أغمى عليا.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 طالبات لاتهامهن في واقعة ضرب طالبة المدرسة الدولية بالتجمع الخامس، في القاهرة الجديدة.

كشف التقرير الطبي الخاص بالطالبة ضحية زميلاتها بإحدى المدارس الأجنبية في القاهرة الجديدة تفاصيل الإصابات التي لحقت بها.

وأشار التقرير الطبي إلى أن الطالبة تدعى كرما أحمد، تبلغ من العمر 13 عاما، و الحادث وقع داخل مدرسة أجنبية دولية شهيرة بحي النرجس في التجمع الخامس.

وجاء في التقرير، أن الإصابات تتضمن كدمة بالرأس وكسر بعظام الأنف وتم فحص الحالة وخروجها بعد رفض دخول المستشفى لعمل إجراء جراحي لتثبيت الكسر بالأنف.

شهدت واقعة الاعتداء على طالبة مدرسة دولية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة كواليس وتفاصيل مثيرة، حيث تبين أن طالبة في الابتدائي تعرضت لاعتداء وضرب على يد طالبتين بالمرحلة الثانوية بنفس المدرسة، حتى أصيبت الفتاة المجني عليها بكسور وكدمات في الوجه وتم نقلها للمستشفى.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن الطالبات من مدرسة دولية شهيرة في التجمع بالقاهرة الجديدة، وأن المجني عليها تعرضت لسب وقذف وتعدى بالضرب داخل المدرسة أمام زميلاتها على يد طالبة وشقيقتها بالصف الثانوي من ذات المدرسة.

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