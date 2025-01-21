تصل إلى ضباب.. شبورة كثيفة تضرب الإسكندرية وتحذير عاجل للسائقين

حذرت محافظة الإسكندرية، في بيان عاجل، قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة صباح غد الثلاثاء.

وأشارت إلى تنويه الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأكدت أن هناك انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اليوم الثلاثاء صباحًا، مهيبة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر.

وأهابت بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.