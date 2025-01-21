ترامب ينشر أول تغريدة بعد تنصيبه: سأقاتل لأجل أمريكا القوية والمزدهرة

في أول تغريدة رسمية له عبر حساب الرئاسة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة إلى الشعب الامريكي بعد تنصيبه رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة يوم الإثنين.

وجاء في تغريدته: "سأقاتل كل يوم من أجلكم بكل نفس في جسدي". وأكد ترامب في رسالته التزامه بتحقيق رؤية طموحة للبلاد قائلاً: "لن أرتاح حتى نصل لأمريكا القوية والآمنة والمزدهرة التي يستحقها أطفالنا وتستحقونها أنتم".

واختتم الرئيس ترامب تغريدته بنبرة تفاؤلية حول مستقبل البلاد، معلنًا: "سيكون هذا حقًا العصر الذهبي لأمريكا".