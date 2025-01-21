أخبار كفر الشيخ.. المحافظ يفتتح سوق اليوم الواحد ويزور مستشفى بلطيم.. وضبط 1137 سلعة غذائية منتهية الصلاحية

شهدت محافظة كفر الشيخ، عدداً من الأحداث والفعاليات والأخبار المهمة.. ومن بين هذه الأخبار ما يلي :

- محافظ كفر الشيخ يفتتح سوق اليوم الواحد بمدينة بلطيم | صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، سوق "اليوم الواحد" للسلع الغذائية والاستهلاكية بجوار متحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم، بالتعاون مع مديرية التموين، والشركة العامة لتجارة الجملة، والغرفة التجارية بكفرالشيخ.

محافظ كفر الشيخ يطمئن على الخدمة الطبية بمستشفى بلطيم التخصصي| صور

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مستشفى بلطيم التخصصي، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية اليومية التي يجريها في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر الخدمات للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو معوقات والعمل على حلها.

ضبط 1137 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

وجهت مديرية التموين بكفر الشيخ، حملة مكبرة بمدينة دسوق؛ استهدفت تشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة والأنشطة التموينية للتأكد من جودة السلع المعروضة والالتزام بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح للجمهور المستهلكين.

محافظ كفر الشيخ: إنجاز 640 نموذجا للتصالح في بلطيم

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، عن إنجاز 640 نموذج (8) و1780شهادة بيانات بمنظومة التصالح بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، مشيراً إلى أنه وجه بتسيير الإجراءات للمواطنين.

محافظ كفر الشيخ: تحرير 12 محضرًا ضد المخابز المخالفة بدسوق

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تحرير 12 محضرًا ضد المخابز البلدية المخالفة بمركز ومدينة دسوق، وذلك خلال الحملة التموينية التي جاءت تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والمحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين.