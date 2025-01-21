في عيد ميلاد نبيلة عبيد .. تعرف على أهم أعمالها وقصة دخولها الفن

يحل اليوم عيد ميلاد النجمة نبيلة عبيد والتي تعد احد النجوم التي لها جماهيريه كبيرة

معلومات عن نبيله عبيد :



وُلدت نبيلة عبيد، في 21 يناير 1945 في القاهرة، ونشأت في أسرة متوسطة، ومنذ صغرها برز اهتمامها وشغفها بالتمثيل والفن.

-التقت نبيلة عبيد بالمخرج عاطف سالم في المرحلة الثانوية وكانت هى البداية الفعلية لمشوارها الفني، حيث عُرِض عليها المشاركة في فيلم «مافيش تفاهم» عام 1961، وبعد هذا العرض تطورت علاقتها بعاطف سالم.

-وفيما بعد تزوجت به في عام 1963، ولكن زواجهما لم يدم سوى 4 سنوات قبل أن ينفصلا في عام 1967، ولكن تزوجت نبيلة عبيد للمرة الثانية بشكل سري من المخرج أشرف فهمي، وسرعان ما انتهت هذه العلاقة بسرعة بعد الإعلان عن الزواج.

- ثم تزوجت للمرة الثالثة من الدكتور أسامة الباز، وانتهت هذه العلاقة دون أن يتم الكشف عن الأسباب.



بدأت نبيلة عبيد مسيرتها الفنية في عام 1961 بفيلم «ما فيش تفاهم»، ثم بعد ذلك تلاها مشاركتها في أعمال أخرى مثل «رابعة العدوية» و«زوجة من باريس» و«خطيب ماما» و«المماليك» وغيرهم من الأعمال.

- وشاركت في فيلم «كنوز» في عام 1966، ومسلسل «العبقري» ومسرحية «الطرطور».

- لم تقتصر مسيرتها الفنية على السينما، بل شملت أيضًا التلفزيون والمسرح، وأدت أدوارًا متنوعة ونالت إعجاب الجماهير.

-تألقت نبيلة عبيد في أعمال كثيرة مثل «واحد في المليون»، و«هاربات من الحب»، و«رحلة شهر عسل»، و«لست مستهترة»، و«حياة خطرة»، و«آدم والنساء».

-شاركت نبيلة عبيد في أكثر من 70 عملا فنيا، وكان آخر أعمالها التليفزيونية هو مشاركتها في مسلسل «سكر زيادة» عام 2020.

-حصلت نبيلة على العديد من الجوائز خلال مسيرتها الفنية، منها جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «لا يزال التحقق مستمرًا».