أحمد عيد عبدالملك: الأفضل للزمالك التجديد لزيزو عن ضم صفقات في يناير

طالب أحمد عيد عبدالملك، نجم نادي الزمالك السابق، إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، بضرورة تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو، نجم الفريق.

وقال عبدالملك، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "etc":" كولر أصبح لا يملك أي جديد ليقدمه مع الأهلي، في الوقت الحالي، وبعض المباريات التي حقق فيها الفوز كان المنافس أفض مثل مباراة المصري البورسعيدي".

وتابع:" وسام أبوعلي سجل هدفين فقط في الدوري المصري، ومستواه تراجع بسبب عدم وجود دعم له من خط الوسط".

وشدد:" محمود الخطيب، من يدير ملف الكرة في الأهلي وهو من يتخذ القرارات، ومحمد رمضان كان بعيد منذ فترة عن المجال واللاعبين وهناك فارق في السن والجيل غير الجيل".

وعن الجزيري قال:" رغم تألق اللاعب في المباراة الماضية، إلا أنني أرى أن الزمالك يحتاج التعاقد مع مهاجم قوي في الفترة الحالية".

وعن زيزو قال:" يجب التجديد لزيزو، وهو إضافة فنية كبيرة للفريق، حتى لو ذلك سيؤثر على الصفقات، والزمالك وصل لتلك الحالة بسبب عدم حفاظه على نجومه، ولذلك وصل به الحال للمشاركة في الكونفدرالية".

وشدد:" في الأندية الكبيرة يجب أن يكون هناك لجنة مسئولة عن الصفقات ويتم عرض الأمر على الجهاز الفني، والزمالك يحتاج لاعب وسط مرز 6 بجانب جناح يجيد الحلول الفردية، في يناير".