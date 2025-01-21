شبورة مائية كثيفة ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، اليوم، الثلاثاء، عددا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:



شبورة مائية كثيفة وصلت لحد الضباب.. الأرصاد الجوية تكشف تفاصيل الطقس |فيديو

تحدثت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم على مختلف أنحاء الجمهورية، موضحة أن طقس اليوم في ظل سطوع أشعة الشمس سيكون شتويا معتدل أو مائل للدفء على المحافظات الشمالية.

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن أجواء اليوم مشمسة ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 4 درجات تقريبا حيث تسجل العظمى على القاهرة خلال فترات النهار 23 درجة.

أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 |فيديو



استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم،الثلاثاء 21 -1-2025 في السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4308 جنيهات.



سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3770 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل إلى 3231 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 30160 جنيها.

نهائي مبكر.. الأهلي في مهمة صعبة خلال الفترة المقبلة بدوري الأبطال

كشف وائل سامي ناقد رياضي، تفاصيل التأهل المستحق للفرق المصرية الأربع المشاركة في المسابقات الأفريقية وهي الأهلي وبيراميدز لدوري الأبطال والزمالك والمصري للكونفدرالية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، وعبيدة أمير خلال برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشوار القادم لهذه الفرق هو الأصعب، موضحا أن قرعة الأدوار المقبلة سوف تقام في القاهرة.

وأردف أن الأهلي قد يواجه الترجي التونسي أو الهلال السوداني أو الجيش الملكي المغربي، موضحا أنه حال مواجهة ممثل تونس فإنه سيكون نهائي مبكر، فالأهلي أمام تحدي قوي.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 21-1-2025 | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم :

سعر الدولار اليوم:



سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 50.88 جنيه للبيع و 50.78جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم:

سعر اليورو 52.97جنيه للبيع، 52.85جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني:

سعر الجنيه الإسترليني 63.86جنيه للبيع، و 63.70جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم:

سعر الريال السعودي 13.54جنيه للبيع، و 13.51جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم:

سعر الدينار الكويتي165.31 جنيه للبيع، 164.67جنيه للشراء.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية اليوم | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة صدى البلد، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في الدول العربية اليوم

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على الدول العربية :

المدينة العظمى والصغرى



الرياض 23 7

القدس 16 7

مكة المكرمة 31 19

الدوحة 24 15

غزة 19 13

الرباط 24 12

القدس 16 7

الخرطوم 34 20

الصحة العالمية تعرب عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة منها

أعرب المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية عن أسف المنظمة لانسحاب الولايات المتحدة منها.

وقال المتحدث باسم الصحة العالمية: “نأمل أن تعيد الولايات المتحدة النظر في قرار انسحابها من المنظمة ونتطلع لحوار بناء معها”.

في سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيسحب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهي خطوة مهمة تقطع العلاقات مع وكالة الصحة العامة التابعة للأمم المتحدة في أول يوم له في منصبه.

عودة ترامب إلى البيت الأبيض تدفع البتكوين إلى مستويات تاريخية

قفزت قيمة عملات البتكوين بصورة غير مسبوقة مسجلة أعلى مستوى تاريخي لها، حيث تجاوزت حاجز الـ109 آلاف دولار تزامنا مع عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «عودة ترامب إلى البيت الأبيض تدفع بالبتكوين إلى مستويات تاريخية».

وأفاد التقرير، بأن صناديق البيتكوين المتداولة بالبورصة الأمريكية شهدت زيادة ضخمة في التدفقات بنسبة 475% خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بتوقعات إيجابية بشأن توجهات إدراة ترامب، والتي يُعتقد أنها ستدعم العملات المشفرة بشكل أكبر.

الرئيس اللبناني: متمسكون بانسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون قال متمسكون بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة في الجنوب ضمن بنود اتفاق.

وأوضح أن عدم التزام إسرائيل بالانسحاب يناقض التعهدات التي حصلنا عليها خلال المفاوضات.

وفي سياق آخر أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجمات الوحشية التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وبلداتهم وممتلكاتهم ومنازلهم وأراضيهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها العدوان الهمجي على بلدتي الفندق وجينصافوط شرق قلقيلية، وإقدامهم على إحراق عدد من المنازل والمحال التجارية وتحطيم المركبات وترويع المواطنين المدنيين العزل وإصابة 21 منهم، بإشراف وحماية الجيش والمستوى السياسي في دولة الاحتلال، الذي سمح لما يقارب 50 عنصراً إرهابياً ملثماً بشن هجوم جماعي علني على بلدة الفندق، والذي يعرف جيداً مواقع انطلاقهم وقواعدهم الارتكازية دون أن يحرك ساكناً، بل وفي أغلب الأحيان يتدخل لقمع المواطنين الفلسطينيين إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم.

مستشفى ابن سينا في جنين: الاحتلال يدمر البنية التحتية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مدير مستشفى ابن سينا في جنين، قال إن الاحتلال يقوم بتدمير البنية التحتية.



وأوضح أن الاحتلال يطلق النار على سيارات الإسعاف، وبشكل عشوائي على المواطنين.

علق الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، على الجهود المصرية وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعم الشعب الفلسطيني وضرورة البدء في ملف إعادة إعمار غزة.

عودة «تيك توك» للعمل في أمريكا .. تفاصيل

سلطت قناة القاهرة الإخبارية الضوء على هذه القضية من خلال تقرير تلفزيوني بعنوان «عودة تيك توك للعمل في أمريكا.. وترامب يتعهد بإحيائه من جديد».

ومنذ الإعلان عن حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، أُثيرت تساؤلات واسعة حول تأثير هذا القرار على الاقتصاد والمجتمع الأمريكي.

ويُعتبر التطبيق الصيني، الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين المراهقين والمبدعين، مصدر دخل رئيسيًا لملايين المستخدمين داخل الولايات المتحدة.