نوع خضار شهير يحمى من 3 أمراض قاتـ.لة ويطرد الفيروسات

لايعرف الكثير من الأشخاص أن الجرجير من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الأمراض الخطيرة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ tuasaude” نعرض لكم أهم فوائد الجرجير فى الوقاية من الأمراض الخطيرة التى يمكن أن تسبب الوفاة.

الوقاية من مرض السكري

يعرف مرض السكري بأنه من الأمراض الموزمنة التى تسبب مضاعفات صحية خطيرة وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف، يساعد الجرجير على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما قد يمنع مقاومة الأنسولين ومرض السكري، فضلاً عن التحكم في مستويات السكر في الدم لدى المصابين بالفعل بمرض السكري.

الوقاية من السرطان

يساعد الجرجير على الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البنكرياس أو الثدي أو القولون، وذلك لاحتوائه على كميات كبيرة من الفلافونويدات والإيزوثيوسيانات والجلوكوزينولات، وهي مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثير مضاد للأكسدة قوي يحارب الجذور الحرة ويمنع نمو وانتشار الخلايا السرطانية.

الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية

بفضل محتواه من الألياف، يساعد الجرجير على تقليل امتصاص الدهون في الأمعاء، مما قد يعزز مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم وهذا من شأنه أن يمنع أمراضًا مثل تصلب الشرايين والنوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم والكبد الدهني.



الجرجير

تقوية جهاز المناعة

هذا بالإضافة إلى قدرة هذا الخضار على حماية الجسم من الأمراض المرتبطة بالفيرووسات والبكتيريا التي يوجد منها أنواع خطيرة يمكن أن تسبب الوفاة فى بعض الأحيان وذلك لأن الجرجير غني بالعناصر التى تقوى المناعة مثل فيتامين سي وفيتامين أ والفلافونويدات، وهي مركبات ذات تأثير مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات ويمكن أن يقوي جهاز المناعة ويساعد في مكافحة الفيروسات والبكتيريا والفطريات التي تسبب السعال والحساسية والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الجيوب الأنفية والإنفلونزا.