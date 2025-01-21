الرسوم الأمريكية المحتملة على الذهب تدفع الأسعار للارتفاع بالبورصة العالمية

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل تراجع الدولار، وتعهد الرئيس الأمريكي ترامب بالحفاظ على خطط رفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».



قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية، ارتفعت بقيمة 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3780 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 21 دولارًا لتسجل مستوى 2729 دولارات.



وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3240 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا.



ووفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3780 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3765 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وبقيمة 5 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2703 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 2708 دولارات.



أشار، إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بالبورصة العالمية، مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على كندا والمكسيك في وقت مبكر من فبراير، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية على الفضة والذهب، وذكرت بلومبرج أن الصين استُبعدت من الرسوم الفورية المفروضة.



أضاف، أن احتمال قيام ترامب بتطبيق رسوم جمركية على الفضة والذهب أدى في حالة من عدم اليقين بالأسواق، ماد فع العقود الآجلة للذهب للارتفاع لمستويات كبيرة.



لفت، إلى أت أجندة الرئيس ترامب المحلية هي المحرك الرئيسي الثاني، والذي قد تعزز من موجة الزخم الصعودي للذهب، ورفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.



وأكد الرئيس ترامب أن التعريفات الجمركية الشاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة قيد الدراسة أيضًا وستأتي في مرحلة لاحقة، وفقًا لتقارير رويترز.



وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري، إصدار مطالبات البطالة الأولية وبيانات مؤشرات مديري المشتريات الفورية