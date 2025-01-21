النصر يضرب الخليج بثلاثية في الدوري السعودي

نجح نادي النصر في تحقيق فوزا هاما على نظيره الخليج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي علي ملعب الأول بارك .
انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا، قبل ان يحرز النصر ثلاثة اهداف عن طريق كل من رونالدو هدفين في الدقيقتين 65 و 98 ، وسلطان الغنام في الدقيقة 81 ، بينما احرز هدف الخليج الوحيد فورتونيس في الدقيقة 80 ، وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف في الدقيقة 90 من عمر المباراة .
ترتيب الدوري السعودي
بهذه النتيجة يتواجد فريق النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة لقاءين، وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 15 .
بينما يحتل فريق الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 7مواجهات، وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 22.
بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من :
حراسة المرمى: بينتو
خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل
خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أوتافيو
خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.