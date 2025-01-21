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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

النصر يضرب الخليج بثلاثية في الدوري السعودي

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد
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نجح نادي النصر في تحقيق فوزا هاما على نظيره الخليج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي علي ملعب الأول بارك .

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا، قبل ان يحرز النصر ثلاثة اهداف عن طريق كل من رونالدو هدفين في الدقيقتين 65 و 98 ، وسلطان الغنام في الدقيقة 81 ، بينما احرز هدف الخليج الوحيد فورتونيس في الدقيقة 80 ، وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف في الدقيقة 90 من عمر المباراة .

ترتيب الدوري السعودي

بهذه النتيجة يتواجد فريق النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة لقاءين، وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 15 .

بينما يحتل فريق الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 7مواجهات، وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 22.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.

الخليج الدوري السعودي النصر

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