النصر يضرب الخليج بثلاثية في الدوري السعودي

نجح نادي النصر في تحقيق فوزا هاما على نظيره الخليج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي علي ملعب الأول بارك .

انتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا، قبل ان يحرز النصر ثلاثة اهداف عن طريق كل من رونالدو هدفين في الدقيقتين 65 و 98 ، وسلطان الغنام في الدقيقة 81 ، بينما احرز هدف الخليج الوحيد فورتونيس في الدقيقة 80 ، وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري محمد شريف في الدقيقة 90 من عمر المباراة .

ترتيب الدوري السعودي

بهذه النتيجة يتواجد فريق النصر في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 وخسارة لقاءين، وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 15 .

بينما يحتل فريق الخليج المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 2 وخسارة 7مواجهات، وتسجيل 22 هدفًا وتلقي 22.

بدأ النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: بينتو

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - علي لاجامي - نواف بوشل

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - علي الحسن - أوتافيو

خط الهجوم: ساديو ماني - كريستيانو رونالدو - أنجيلو جابرييل.