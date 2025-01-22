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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر صرف الريال السعودي اليوم الأربعاء أمام الجنيه

ريال سعودي
ريال سعودي
آية الجارحي
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استقر سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22-1-2025 أمام الجنيه المصري، في جميع البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الريال السعودي اليوم


ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 وفقا لآخر تحديث ضمن نشرته الخدمية.


سعر الريال السعودي في بنك ابو ظبي الإسلامي 13.40 جنيه للشراء و13.42 جينه للبيع.


سعر الريال السعودي في المصرف العربي سجل 13.39 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي الآن 


سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المتحد سجل 13.39 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك اتس اس بي سي 13.38 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك نكست 13.38 جنيه للشراء و 13.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.38 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي 13.38 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه


سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ميد بنك 13.37 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية سجل 13.36 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان سجل 13.35 جنيه للشراء و 13.41 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك مصر


سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.35 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.35 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع


سعر الريال السعودي في بنك القاهرة  13.35 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

 

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.35 جنيه للشراء و 13.42 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي الأول 13.30 جنيه للشراء و13.41 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك العربي الافريقي 13.27 جنيه للشراء و13.45 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك أبو ظبي التجاري 13.07 جنيه للشراء و13.43 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري العربي سجل 13.05 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.


سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد سجل 12.95 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

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