ترامب: عفو «بايدن» عن بعض الشخصيات كان «سخيفًا».. وعصر ذهبي ينتظر أمريكا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الحرب الأوكرانية ما كانت ستحدث لو كان لدينا رئيس فعّال في البيت الأبيض، في إشارة إلى خلفه جو بايدن.

وأشار الرئيس الأمريكي في كلمة له، إلى أن العفو الذي أصدره الرئيس المنتهية ولايته بايدن عن بعض الشخصيات كان "سخيفا".

وأضاف ترامب أن إدارته مصممة على ترحيل المهاجرين المجرمين.

وقال ترامب في كلمة له إن حرائق غابات لوس أنجلوس دمرت مساحات خضراء شاسعة وتسببت في تدمير كبير للتربة.

وأكد الرئيس ترامب، أنه سيدعم شراء إيلون ماسك لـ "تيك توك" إذا أراد ذلك.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة، تملك أكبر مشروع للذكاء الاصطناعي، معلنا عن استثمارات ضخمة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنه ستكون هناك شركة متخصصة بالذكاء الاصطناعي تسمى "STAR GATE" أصولها 500 مليار دولار.

ولفت “ترامب” إلى ضرورة أن تتغلب الولايات المتحدة على الصين في الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن السلطات الأمريكية ستعمل على وقف الهجرة غير الشرعية ووقف التضخم وكل ذلك سيصب بمصلحتنا في النهاية.

وقال إن الولايات المتحدة ستشهد عصراً ذهبيًا خلال ولايتي.

وشهدت واشنطن أمس الثلاثاء تنصيب الرئيس دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، وأعلن عن أكثر من 200 قرار تنفيذي فور وصوله إلى البيت الأبيض.