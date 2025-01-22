نط من الدور الرابع بالمحكمة .. قصة شهير الفيوم هشام جوجل

تصدر أسم "هشام جوجل" منصات تواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما حاول التخلص من حياته، بالقفز من الدور الرابع داخل محكمة الفيوم، أثناء محاكمته لاتهامه في وقائع ابتزاز خطيبته وفتيات أخريات ضحايا له.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بقيام "هشام. م"، وشهرته هشام جوجل ـ27 عاماً، بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بمبنى محكمة الفيوم أثناء التحقيق معه

تمت إحالة هشام جوجل للمحاكمة بعد أن تقدم شاب يدعى "مصطفى أ" بشكوى عبر حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، حيث أشار في منشوره إلى أن شقيقته "منار" قد تعرضت لتهديدات مستمرة وتشهير وابتزاز من قبل المدعو "هشام م" على مدى أكثر من خمس سنوات.

زعم مصطفى أن الأمر بلغ حد تأجير بلطجية لتهديد شقيقته، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية كيدية ضدها.

للمزيد من التفاصيل حول محاولة هشام جوجل القفز من الدور الرابع في محكمة الفيوم وعن حالته في الوضع الحالي شاهد الفيديو التالي:

https://youtube.com/shorts/FiC6W_GDliU?si=s85BIy9_KNWPNOeh

