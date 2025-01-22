انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع خلال يناير

انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع خلال يناير، إذ تراجع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى 10.3 نقاط الشهر الحالي من 15.7 نقطة في ديسمبر.

وأشار رئيس مركز ZEW للأبحاث الاقتصادية Achim Wambach إلى أن الاقتصاد الألماني لا يزال يتأثر بانخفاض إنفاق الأسر والطلب الضعيف في قطاع البناء، متوقعا أن تأتي ألمانيا خلف الدول الأخرى في منطقة اليورو في حال استمر هذا النهج خلال العام الجاري.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 2024 للعام الثاني على التوالي، فيما من المتوقع أن ينمو بـ 0.2% فقط في 2025 بحسب Deutsche Bundesbank.