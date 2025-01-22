قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتذكرة الطيران فقط| دول يسمح لك جواز السفر المصري دخولها.. فما هي؟
الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر
الرئيس السيسي: نبذل جهودًا كبيرة لحل أزمة نقص الدولار
الرئيس السيسي يوجه 7 رسائل حاسمة لبناء مصر القوية
الرئيس السيسي: تعزيز البنية التحتية كان ضروريا لمواجهة التحديات الاقتصادية
الرئيس السيسي: تصفير الفارق بين طلبنا وإنفاقنا للدولار هدف استراتيجي للدولة
الرئيس السيسي: الريف كان قادرا على تلبية مطالب الشعب.. ونحتاج 10 ملايين طن قمح
الرئيس السيسي: نحتاج 20 مليار دولار سنويًا لتوفير المواد البترولية| فيديو
لكل عمر مقام.. تامر أمين يوجه رسالة لـ نادية الجندي بسبب فستانها المثير للجدل
الرئيس السيسي: الدولار «عُملة حرة» يعكس قدرة مصر على تلبية مطالبها وشعبها بشكل مستقر
السيسي: الدولة قضت على الإرهاب بحلول 2022 والمواجهة لم تكن سهلة
مدير مشروع القطار الكهربائي: إنجاز 95% من المرحلة الثالثة في آخر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

انخفاض ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع خلال يناير

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
×

انخفضت ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني أكثر من المتوقع خلال يناير، إذ تراجع مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية إلى 10.3 نقاط الشهر الحالي من 15.7 نقطة في ديسمبر.

وأشار رئيس مركز ZEW للأبحاث الاقتصادية Achim Wambach إلى أن الاقتصاد الألماني لا يزال يتأثر بانخفاض إنفاق الأسر والطلب الضعيف في قطاع البناء، متوقعا أن تأتي ألمانيا خلف الدول الأخرى في منطقة اليورو في حال استمر هذا النهج خلال العام الجاري.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 2024 للعام الثاني على التوالي، فيما من المتوقع أن ينمو بـ 0.2% فقط في 2025 بحسب Deutsche Bundesbank.

المستثمرين الاقتصاد الألماني مؤشر ZEW

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

إصابة نجم فريق سلة الأهلي بخلع في المفصل

حفل تنصيب دونالد ترامب

مصر .. لماذا ذكرت في خطاب تنصيب ترامب؟

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

سرقة الكهرباء

حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

اثار بني سويف المضبوطة

26 تمثالا ومومياء.. تفاصيل العثور على كنز فرعوني داخل منزل ببني سويف

ترشيحاتنا

القومي للبحوث

بروتوكول تعاون بين «القومي للبحوث» وجامعة مصر للعلوم لدعم التنمية المستدامة

المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

إيمان كريم تشارك بأعمال الجولة الرابعة للاستعراض الدورى لملف حقوق الإنسان بجنيف

مجمع كهنة

اجتماع كهنة مراكز الشرقية في عيد تدشين كنيسة "مارجرجس" بالإخيوة.. صور

بالصور

قبل ما تتعب .. نظف الكبد من السموم بـ 13 أكلة ومشروبا | تفاصيل

تنظيف الكبد
تنظيف الكبد
تنظيف الكبد

رابطة التجار تعلق على قرار إحالة سيارات ذوي الهمم للمهمل

سيارات ذوي الهمم
سيارات ذوي الهمم
سيارات ذوي الهمم

بعد الهجوم عليها.. نادية الجندي تتجاهل الانتقادات اللاذعة بهذه الاطلالة

نادية الجندى
نادية الجندى
نادية الجندى

أغلى مج فى مصر .. وراه قصة كبيرة | لن تتوقع شكله

أغلى مج فى مصر
أغلى مج فى مصر
أغلى مج فى مصر

فيديو

أزمة كهربا وكولر

كهربا وكولر .. أزمة رقم 3 وحكاية فرح قلبت الموازين |فيديوجراف

انغام

بقينا في حتة تانية وأنا صوت مصر بالأوراق .. أنغام توجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

رجال الشرطة

الداخلية تعرض فيديو لقوة تدريب رجال الشرطة.. شاهد

نجوم اتنصب عليهم

من نجوم الكرة للفنانين.. أشهر حالات النصب على المشاهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

المزيد