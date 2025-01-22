كنز صحى .. تعرف على فوائد البليلة

قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية العلاجية ، عبر صفحتها الشخصية علة موقع الصور والفيديوهات فيسبوك، فوائد البليلة.

1مصدر للطاقة: غنية بالكربوهيدرات التي تمنحك النشاط طوال اليوم.

2. تعزز صحة القلب: احتواؤها على الألياف يساعد على خفض الكوليسترول الضار.

3. دعم الهضم: الألياف الموجودة بها تساهم في تحسين حركة الأمعاء.

4. صديقة للعظام: غنية بالكالسيوم الضروري لصحة العظام والأسنان.

5. مفيدة للسيطرة على الوزن: منخفضة السعرات الحرارية إذا أُعدت بطريقة صحية.

كيف تحضر البليلة بطريقة صحية؟

-اختر الحبوب الكاملة.

- أضف القليل من الحليب قليل الدسم.

- استبدل السكر بالعسل لتحلية طبيعية.

- أضف المكسرات أو الفواكه المجففة لإضافة قيمة غذائية.