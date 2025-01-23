قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2 مليون طالب يختتمون امتحانات الإعدادية.. وبدء إجازة نصف العام السبت
لو شاط من المغرب هيسجل.. إبراهيم سعيد يهاجم الشناوي بسبب هدف المترجي
صدقات بدون ما تدفع فلوس .. اغتنمها
استمرار الأمطار على هذه المحافظات اليوم| حالة الطقس
الأكل والحمام بالطلب.. ماذا قالت فتاة البدرشين بعد تحريرها من 6 سنوات احتجاز
كراسي مساج وكبسولات نوم.. وسائل ترفيه داخل مباني ركاب مطار القاهرة
كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة
أعمال الليلة 23 من رجب.. هل صلاة ركعتين له ثواب 70 حجة؟
تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس 23 يناير
السلوفيني يقترب.. شبانة يكشف عن مفاجأة الأهلي أمام بيراميدز
سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير.. عيار 21 بكام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل التثاؤب الكثير والصداع من أعراض الحسد والسحر ؟

الحسد
الحسد
إيمان طلعت
×

الخوف من الحسد والسحر أمر قد يصيب قلوب العديد من الأشخاص، ويسبب في بعض الأحيان الكثير من المشكلات النفسية والجسدية للشخص وذويه، ومع ذكره في القرآن الكريم، يبحث الأشخاص عن أعراضه وكيفية التأكد من الإصابة به وما العلاج السريع له، هكذا أفتت دار الإفتاء المصرية.

هل التثاؤب الكثير حسد ؟

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،عن هذا السؤال قائلاً: بحثنا كثيراً فى مسالة التثاؤب ولم نجد شئً يقول ان التثاؤب الكثير حسد.

وأشار الى ان من شعر أنه محسود أو أحد أبنائه محسودين فالله تعالى أنزل ايات يذهب الحسد منها الفاتحة وأية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أذكار نقولها فى الصباح والمساء تقي من كل شر وسوء والعين والحسد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال ((اعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضره مع اسمه شئ فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم، بسم الله على نفسي ومالى واولادي)) من قال هذة الكلمات حفظته ولم يضره شئ وكان فى معية الله.

أعراض الحسد أو السحر أو المس

وبينت دار الإفتاء عدة أعراض إذا ظهرت على الشخص يكون عليه التوجه للعلاج، وهي:

1- صداع متنقل

2- صفرة في الوجه

3- كثرة التعرق والتبول

4- ضعف الشهية

5- تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف.

6- خفقان في القلب

7- حزن وضيق في الصدر

8- ألم متنقل أسفل الظهر والكتفين

9- أرق في الليل

10- انفعالات شديدة من خوف وغضب غير طبيعي.

11- كثرة التجشؤ والتنهد

12- حب الانعزال

13- الخمول والكسل

14- الرغبة في النوم

15- مشكلات صحية أخرى لا سبب لها طبيًا أو عضويًا.

رقية شرعية لأبطال الحسد والسحر

1-سورة الفاتحة (٣ مرات)
2-آية الكرسي (٣ مرات)
3-سور الإخلاص + المعوذتين (٣ مرات)
4-"بسم الله أرقيك من كل شيئ يؤذيك ومن شرّ كل نفس أو عين حاسدة، الله يشفيك" (٣ مرات)
5-"أعوذ بكلمات الله التّامّات من شرّ ما خلق" ٣مرات
6-"أعوذ بكلمات الله التّامة من كل شيطان وهامّة ومن كل عين لامّة" (٣ مرات)
7-"بسم الله الذي لا يضرّ مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" (٣ مرات)

هل الصداع والتثاؤب من أعراض الحسد والسحر ؟

الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، قال إن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره، ليكفر الله بالبلاء عنها، استنادًا لقوله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ».

ناصحا أنه يجب على المؤمن أن يعلم أنَّه لا يضره الحسد إلا ما قَدَّره الله عليه، فلا يجري وراء الأوهام والدَّجَّالين، وينبغي عليه أن يُحَصِّن نفسه وأهله بقراءة القرآن والذكر والدعاء.

هل التثاؤب الكثير حسد هل الصداع والتثاؤب من أعراض الحسد والسحر رقية شرعية لأبطال الحسد والسحر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2025 بالدرجات .. المدارس تعلنها الآن

فنجان قهوة

عيلة بحالها راحت بسبب فنجان قهوة.. ماذا قالت والدة الضحية؟

وزير التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. «التعليم» تحظر تسريبها من الكنترولات قبل اعتمادها

تشهد الان الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، إعلان ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم في المدارس.. شوف درجاتك

نادية الجندي

لكل عمر مقام.. تامر أمين يوجه رسالة لـ نادية الجندي بسبب فستانها المثير للجدل

الطقس في مصر

تحذير عاجل.. استمرار الأمطار ليلا على هذه المحافظات وطقس متقلب غدا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يكشف حل المشكلة الاقتصادية وارتفاع الأسعار في مصر| فيديو

أنغام

غيرة حسين فهمي.. قبلة عبد المجيد عبد الله للفنانة أنغام تثير الجدل

ترشيحاتنا

حسن الخطيب وزير الاستثمار

وزير الاستثمار: الحكومة توفر الدعم والحوافز اللازمة للمشروعات المحلية والأجنبية

الدكتورة رانيا المشاط

وزيرة التخطيط: "محفز النمو الاقتصادي والتنمية" يمكن مصر من الانضمام لمبادرة هامة

البورصة المصرية

البورصة المصرية توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال «كاتليست بارتنرز»

بالصور

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

جنوب سيناء.. توزيع بطاريات الدواجن البياضة لسيدات الطور سيناء.. وإقبال على سوق اليوم الواحد بدهب

تقرير اخباري
تقرير اخباري
تقرير اخباري

أقوى من سيروم سي|وصفة زيت اليوسفي لعلاج علامات التمدد وحب الشباب والندبات

علاج البشرة
علاج البشرة
علاج البشرة

يشبه نزلات البرد.. وباء خطير يفتك بـ 120 شخصا في المغرب| إليك الأعراض الفارقة

وباء المغرب
وباء المغرب
وباء المغرب

فيديو

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

الشهيد عمر القاضي

للمرة الأولى.. والدة الشهيد عمر القاضي تكشف لـ«صدى البلد» وصيته| فيديو

الشهيد عمر القاضي

والدة الشهيد عمر القاضي لصدى البلد: كان بار بيا وقلبي راضي عنه| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

المزيد