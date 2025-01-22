قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات حول تطوير العلاقات والأوضاع الراهنة في المنطقة بين مصر والأردن
رئيس أمانة التحالف الوطني: اصطفافنا أمام معبر رفح رسالة لدعم الأشقاء في غزة
قرارات عاجلة من مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم
7 أهداف من 8.. إحصائية مبهرة عن إمام عاشور مع الأهلي في كل البطولات
خلال أيام.. مبعوث ترامب يبدأ محادثات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
إمام عاشور يدرك التعادل للأهلي في مرمى فاركو بالدوري
وزير الخارجية يؤكد أهمية زيادة الاستثمارات المتبادلة بين مصر وصربيا
منتخب مصر يرتدي الزي الأحمر في مواجهة أيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد
المترجي يضرب الأهلي بالهدف الأول لصالح فاركو بالدوري
رئيس وزراء السويد يشكر الرئيس السيسي لجهود مصر في وقف إطلاق النار بغزة
قرار هام من الضرائب: خضوع الأنشطة الإلكترونية للضريبة .. تفاصيل
وداع مهيب.. جنازة عسكرية للشهيد فتحي سويلم بالدقهلية| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس «أريستون» العالمية ضمن فعاليات «دافوس 2025»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب محمود مطاوع
×

في ثاني أيام مشاركته نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025" بسويسرا، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير محمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتطوير التعاون والاستثمارات مع مجموعة "أريستون" في ضوء التواجد القوي لها على مدى سنوات في السوق المصرية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتطلع للاستماع لخطط المجموعة لتطوير استثماراتها في مصر خلال الفترة المُقبلة.

من جانبه، أوضح باولو ميرلونى، الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون" العالمية، أن المجموعة قامت بتطوير استثماراتها في مصر عبر استثمار 30 مليون يورو، وكذا السعي لمضاعفة إنتاجها خلال العام الجاري، مُؤكداً أن المجموعة لديها كذلك تواجد قوي سواء على المستوي الإقليمي أو الدولي.

وفي ذات السياق، أشار باولو ميرلونى، أن المجموعة تسعي لتطوير قدراتها للمنافسة في السوق المصرية في إطار السمعة الطيبة التي تحظي بها منتجاتها في مصر.

كما أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريستون"، عن تطلعه للتشاور مع الجهات المعنية من أجل التعرف على المزايا والحوافز التي سيتم منحها للمجموعة لتوسيع نشاطها، وكذلك تذليل كافة الإجراءات الخاصة باستيراد المكونات اللازمة لتصنيع منتجات المجموعة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء تطلعه لزيارة مصنع المجموعة في مصر، مُوجهاً وزير الاستثمار بالتواصل مع المجموعة للإجابة عن جميع استفساراتها وتذليل كافة العقبات أمامها لمضاعفة استثماراتها.

فيما أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصله مع المجموعة خلال الفترة المُقبلة من أجل تذليل كافة العقبات أمامها والإجابة على جميع الاستفسارات، مُوضحاً أنه في ظل السياسة النقدية المستقرة حالياً للبنك المركزي، فإنه يمكن لمجموعة "أريستون" ضمان تحويل كافة أرباحها للخارج في ظل استقرار سعر الصرف والسياسة النقدية بصفة عامة.

مجلس الوزراء اجتماع الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

إصابة نجم فريق سلة الأهلي بخلع في المفصل

دولار امريكي

رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

سرقة الكهرباء

حتى لو اتعملك محضر.. براءة من سرقة الكهرباء في هذه الحالات

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2025 .. بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الصف الثاني الاعدادي الترم الاول 2025

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2025 .. ظهرت الآن

اثار بني سويف المضبوطة

26 تمثالا ومومياء.. تفاصيل العثور على كنز فرعوني داخل منزل ببني سويف

مشغولات ذهبية

عقب تحركه أمس .. أسعار الذهب الآن في مصر

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

مصطفى مدبولي يلتقي رئيس «أريستون» العالمية ضمن فعاليات «دافوس 2025»

مايا مرسي

استعدادات مكثفة لانطلاق النسخة السادسة من احتفالية قادرون باختلاف

الثروة السمكية

انعقاد الاجتماع الـ25 لمجلس حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

بالصور

بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا

بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا
بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا
بسبب نزلات البرد.. مشروب سحري يقضي على احتقان الأنف فورًا

تناولها بكثرة .. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول

تناولها بكثرة.. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول
تناولها بكثرة.. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول
تناولها بكثرة.. هذه الفواكه تعالج ارتفاع الكوليسترول

فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟

فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟
فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟
فنجان قهوة على الريق.. كيف يؤثر على جسمك بالسلب والإيجاب؟

كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟

كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟
كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟
كيف نتخلص من التهاب الحنجرة بعد نزلات البرد؟

فيديو

نجوم اتنصب عليهم

من نجوم الكرة للفنانين.. أشهر حالات النصب على المشاهير

مي عمر ومحمد سامي

صخرتي وقوتي.. مي عمر توجه رسالة لزوجها في حفل جوي اورد

أمح الدولي

75 يوما بدون حركة.. تطورات الحالة الصحية لـ أمح الدولي

هشام جوجل

نط من الدور الرابع بالمحكمة .. قصة شهير الفيوم هشام جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الشرطة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره: سجنٌ ذاتيٌّ وصراعٌ داخليّ

المزيد