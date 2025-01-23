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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية توافق على قيد أسهم زيادة رأس المال «كاتليست بارتنرز»

البورصة المصرية
البورصة المصرية
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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 22/01/2025 الموافقة على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست Catalyst Partners Middle East (CPME) – شركة ذات غرض استحواذ (SPAC)، من 50 مليون جنيه مصري إلى 1 مليار جنيه مصري.

وأوضحت البورصة في بيان، الأربعاء، أنها وافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست ( Catalyst Partners Middle East (CPME – مقيدة قيداً مؤقتاُ - من 10 مليون جنيه مصري إلى 235 مليون جنيه مصري، بزيادة نقدية قدرها 225 مليون جنيه موزعة على عدد 22.5 مليون سهم (الاصدار الثاني) بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد والزيادة مسدد بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب الخاص بالقيمة الاسمية للمستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية ، وذلك استيفاءً للبنود ( 1، 2، 3 ، 4 ) من المادة رقم 7 مكررا من قواعد القيد و الشطب بالبورصة المصرية.

ونوهت إلى أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 23/01/2025، وذلك كما يلي (ص 1: ص 2) 23.5 مليون سهم × 10 جنيه للسهم الواحد، على أنه سيتم تحديد تاريخ بدء التداول على أسهم الشركة "بالقيمة الاسمية" وتحديد السوق الذي سوف يتم إدراج أسهم الشركة به بعد العرض على اللجنة المختصة.

وسيكون التعامل على أسهم الشركة بالقيمة الاسمية خلال الفترة من تاريخ القيد وحتى نشر تقرير الإفصاح طبقًا للمادة (138) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 "بعد تنفيذ الاستحواذ “أو نشر الشركة للقوائم المالية عن أول سنة مالية بعد التأسيس لا تقل عن اثني عشر شهرا. ويكون التداول على أسهم الشركة مقصورا على المؤسسات المالية والمستثمرين المؤهلين وتحت مسئولية شركة السمسرة المنفذة لحين استيفاء متطلبات المادة رقم 7 مكررا 1 من قواعد القيد.

البورصة المصرية لجنة قيد الأوراق المالية شركة كاتليست

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