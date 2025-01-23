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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم
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يبحث كثير من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي .

ويمكن الاستعلام بالرقم القومي عن كارت الخدمات المتكاملة من خلال الموقع التالي :

 https://rdis.moss.gov.eg/EDR/OnlineRegistration/InquireOnlineRequest

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي خطوات التقديم و شروط الحصول على الكارت، حيث يعد  خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتيسير حياة ذوي الاعاقة وضمان وصول هذه الخدمة لكل من يستحقها.

خطوات الحصول على كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاعاقة:

1. التسجيل الإلكتروني:

الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي عبر الرابط الرسمي.

ملء استمارة الطلب وإدخال البيانات الشخصية.

تحديد موعد للكشف الطبي.

2. الكشف الطبي:

التوجه إلى إحدى المستشفيات أو المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.

إجراء الفحص الطبي الشامل لتحديد نوع وشدة الإعاقة.

3. التقييم الوظيفي:

بعد اجتياز الكشف الطبي، يتم إجراء تقييم وظيفي في مكاتب التأهيل الاجتماعي لتحديد احتياجات الشخص المعاق.

4. استلام الكارت:

بعد الانتهاء من الإجراءات، يتم إخطار المستفيد بموعد ومكان استلام الكارت.

يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثة عند التوجه لإجراء الكشف الطبي أو التقييم الوظيفي.

الكارت يصدر مجانًا، ويُجدد دوريًا حسب نوع الإعاقة.

مميزات  كارت الخدمات المتكاملة : 

كارت الخدمات المتكاملة هو وثيقة رسمية تُثبت أن حاملها من ذوي الإعاقة، مما يتيح له الاستفادة من مجموعة من الخدمات مثل:

الرعاية الصحية المجانية.

الإعفاءات الجمركية على الأجهزة التعويضية.

التخفيضات على وسائل النقل العامة.

الإعفاء من الضرائب والجمارك على السيارات المجهزة.

الدمج في المدارس والجامعات.

جدير بالذكر أن الدولة المصرية أطلقت سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ وصوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث تم إصدار  مليون و500 ألف بطاقة ، من خلال 232 مكتب تأهيل اجتماعي موزعة على 27 محافظة عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون و260 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة.

وزارة التضامن الاجتماعي الخدمات المتكاملة كارت الخدمات

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