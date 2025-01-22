أحدث التطورات في صفقة عمر مرموش مع مانشستر سيتي وآينتراخت

أعلن الإعلامي أحمد حسن، عن أحدث التطورات بشأن صفقة عمر مرموش.

وكتب أحمد حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “وفقاً لفابريزيو رومانو..وقع ناديا مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت كافة الوثائق الخاصة بصفقة عمر مرموش”.

تفاصيل صفقة عمر مرموش



يأتي انتقال عمر مرموش من صفوف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح ثالث صفقات مانشستر سيتي لهذا الموسم بعد التعاقد مع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف من نادي لانس الفرنسي والبرازيلي فيتور رييس.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، وافق على دفع 75 مليون يورو ثابتة، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية كمكافآت في صفقة عمر مرموش.

اللاعب المصري سيتوجّه إلى إنجلترا لإجراء الكشف الطبي كجزء من الإجراءات اللازمة لإتمام الصفقة.

راتب مرموش مع مانشستر سيتي

بحسب التقارير، فإن راتب عمر مرموش في مانشستر سيتي سيصل إلى حوالي 16 مليون يورو سنوياً، بما في ذلك 10 ملايين يورو صافية من الضرائب.

كما أن انتقاله مع النادي سيتضمن أيضاً استثماراً مالياً مفتوحاً، حيث يُقال إن مانشستر سيتي سيصرف حوالي 75 مليون يورو كقيمة انتقال، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو كحوافز إضافية.