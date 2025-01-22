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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس في عيد الشرطة تُبرز قوة الدولة وصلابة مؤسساتها

السيسي
السيسي
عبد الرحمن سرحان
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قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة 73 كانت ملهمة وتعكس قيادته الحكيمة ورؤيته الثاقبة لمستقبل الوطن، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس جاءت لتؤكد على تقدير الدولة لتضحيات رجال الشرطة، وتبرز قوة الإرادة المصرية في مواجهة التحديات وتحقيق الأمن والتنمية.

وأضاف الحبال في تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي أظهر في كلمته عمق فهمه للتحديات التي تواجه الوطن، وحكمته في إدارة الملفات الأمنية والتنموية.

وأوضح الحبال أن الكلمة حملت رسائل قوية تدعو للفخر والاعتزاز بدولة تسير بخطى واثقة نحو مستقبل أفضل، وهي بمثابة رسالة طمأنة لكل مصري، تُبرز قوة الدولة وصلابة مؤسساتها، وتعكس التزام القيادة بمواصلة مسيرة البناء والتنمية مع الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وتساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتحفيز الجميع على المشاركة في بناء وطن مستقر وآمن.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن أن عيد الشرطة يمثل رمزًا للفداء والبطولة، ويجسد تضحيات رجال الشرطة الأبطال الذين قدموا أرواحهم لحماية أمن مصر واستقرارها، وهو تأكيد على أن مصر قوية برجالها الأوفياء الذين يحمون مقدرات الوطن، ويقفون كحائط صد أمام كل من يحاول المساس بأمن الشعب.

وأشار الحبال إلى أن عيد الشرطة هو يوم الوطنية الحقيقية، يوم يُجسد فيه أبطال الشرطة أسمى معاني التضحية والوفاء من أجل حماية أرض مصر وشعبها. هؤلاء الأبطال هم درع الوطن وسيفه، يقدمون أرواحهم بكل شجاعة لضمان الأمن والاستقرار.

ووجه الحبال تحية إجلال وتقدير لكل فرد في جهاز الشرطة، الذين يقفون دومًا في الصفوف الأولى دفاعًا عن مصر وشعبها العظيم، ولكل من يحمل على عاتقه شرف حماية هذا الوطن العظيم.

السيسي رجال الشرطة عيد الشرطة المهندس تامر الحبال عيد الشرطة 73

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