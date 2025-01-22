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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عزاء كبير لشهيد الشرطة العميد فتحي سويلم بالدقهلية

عزاء الشهيد فتحى سويلم
عزاء الشهيد فتحى سويلم
همت الحسينى
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أقيم سرادق عزاء كبير أمام نادي الزراعيين بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية للعقيد فتحي سويلم أحد شهداء مصر والذي استشهد داخل بنك مصر بالفيوم أثناء محاولته فض مشاجرة ونشرت داخل البنك بين احد العملاء والعاملين بالبنك حيث حضر العزاء اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية والعديد من القيادات الأمنية وتنفيذية وأصدقاء وزملاء الشهيد الراحل رحمة الله عليه.


وشيع العديد من من أبناء الدقهلية جثمان الشهيد فتحي سويلم مفتش مباحث الفيوم والذي استشهد على ايه احد الأشخاص داخل بنك مصر بالفيوم اثناء محاولته فض مشاجره بينه وبين الموظفين داخل البنك حيث تقدم الجنازة اللواء حسام عبد العزيز مدير امن الدقهلية والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظه الدقهلية حيث أقيمت له جنازه عسكريه مهيبة وشهله الجنازة بكاء وعويل اسره الفقيد والشهيد سويلم رحمه الله عليه حيث ظلت والدته  تبكي وتقول “مع السلامة يا غالي عشت غالي ومت غالي” كما شهدت  الجنازة إغماءات من قبل محبيه وأسرته.

وردد المشيعون لا اله الا الله الشهيد حبيب الله لا اله الا الله فتحي حبيب الله في الجنة يا شهيد سلم على الشهداء اللي هناك

وودعه المشيعون  حتى تم  دفنه في مقابر أسرته بمنطقة جديلة بالمنصورة

وادى  المشيعون صلاة الجنازة على شهيد مصر  بمسجد النصر بالمنصورة، عقب صلاة الظهر، وتقدم الصلاة الشيخ صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم مصر الغالى

حيث  توفى الشهيد العقيد فتحي سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، متأثرًا بإصابته جراء طعنه بآلة حادة من أحد العملاء داخل أحد البنوك بمحافظة الفيوم، بعدما نشبت مشاجرة بين العميل وموظفي البنك، بسبب مطالبته بصرف عائد مدخراته قبل موعده.

وقالت وزارة الداخلية في بيان سابق: «إنه بتاريخ 21 الجاري تبلغ لمديرية أمن الفيوم من أحد البنوك بنشوب مشاجرة داخل البنك بين أحد العملاء والموظفين، نتيجة لمطالبته بصرف عائده الادخاري قبل موعده، وانتابته على إثرها حالة هياج، حيث انتقلت قوة أمنية وتمكنت من السيطرة عليه بعدما أصاب العقيد فتحي عبدالحفيظ سويلم، من قوة مديرية أمن الفيوم، بآلة حادة كانت بحوزته، أسفرت عن استشهاده، وتم ضبط المتهم».

الدقهلية سويلم الشهيد فتحى

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