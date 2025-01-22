عماد الدين حسين: الرئيس السيسي أكد للمصريين ضرورة عدم الخوف أو القلق

علق عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في احتفالية عيد الشرطة.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية على قناة " المحور :" الرئيس السيسي وجه رسائل للمصريين وأكد على ضروروة عدم الخوف أو القلق".

وتابع عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير لشهداء الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم لحفظ الامن والاستقرار ".



واكمل عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي وجه رسائل تؤكد على ضروروة ان يكون المصريين يد واحدة لمواجهة الاضطرابات في المنطقة ".

ولفت عما الدين الحسين :" الاستعراض العسكري الذي قدمه طلاب أكاديمية الشرطة كان مبهر للغاية ".