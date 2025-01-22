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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عماد الدين حسين: الرئيس السيسي أكد للمصريين ضرورة عدم الخوف أو القلق

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
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علق عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، على رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في احتفالية عيد الشرطة.

وقال عماد الدين حسين في مداخلة هاتفية على قناة " المحور :"  الرئيس السيسي وجه رسائل للمصريين وأكد على ضروروة عدم الخوف أو القلق".

وتابع عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي وجه التحية والتقدير لشهداء الشرطة والجيش الذين ضحوا بأرواحهم لحفظ الامن والاستقرار ".


واكمل عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي وجه رسائل تؤكد على ضروروة ان يكون المصريين يد واحدة لمواجهة الاضطرابات في المنطقة ".

ولفت عما الدين الحسين :"  الاستعراض العسكري الذي قدمه طلاب أكاديمية الشرطة كان مبهر للغاية ". 

مصر السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو عماد الدين حسين

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