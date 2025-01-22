لتجربة اتصال أكثر كفاءة.. ماذا نعرف عن خدمة مكالمات الواي فاي في مصر؟

يبذل قطاع الاتصالات في مصر جهودا كبيرة في سبيل تحسين جودة الاتصالات حتى وان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد أطلق مؤخرًا عدة تقنيات جديدة، مثل خدمات الجيل الخامس (5G) والشريحة الإلكترونية (eSIM)، في إطار خطته المستمرة لتحديث البنية التحتية الرقمية ودعم التحول الرقمي في مصر.

تجربة اتصال أكثر كفاءة

كشفت أورنچ مصر رسميا خدمة إجراء واستقبال المكالمات الصوتية عن طريق خدمة الواي فاي WiFi Calling، ما يتيح للمستخدمين تجربة اتصال أكثر كفاءة وجودة حتى في المناطق المغلقة تماما أو التي يصعب وصول تغطية شبكة الموبايل إليها.

وتعتمد الخدمة على تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى شبكة المحمول، ولا تتطلب الخدمة الجديدة من أورنچ مصر سوى هاتف ذكي يدعم مكالمات الواي فاي.

وهي تقنية متوفرة في معظم الهواتف الجديدة، ولا يحتاج العميل إلى استخدام أي تطبيق إضافي بل سيقوم بإجراء المكالمة وفقا للطريقة المعتادة مع اختيار الاتصال عبر الواي فاي بعد إضافة هذا الخيار من إعدادات الجهاز، ليقوم العميل بالاتصال صوتيا أو إرسال رسائل نصية إلى أي رقم هاتف يريده تابع لأي مشغل وبنفس السعر العادي الذي توفره الباقة أو النظام.

واوضحت اورنچ انها توفر خدمة مكالمات الواي فاي تدريجيًا بناءً على نظام التشغيل، حيث أصبحت متاحة لمعظم الهواتف الذكية التي تعمل بنظام iOS وبعض الهواتف العاملة بنظام أندرويد على أن تشمل جاهزية الخدمة عددًا أكبر من إصدارات أندرويد، وليس فقط نظام iOS، لتشمل لاحقا جميع الهواتف العاملة بأنظمة التشغيل الأخرى، مع الالتزام بأعلى معايير الأمان.

كما أوضحت أورنچ مصر أنه من السهل إجراء واستقبال مكالمات الواي فاي بجودة ممتازة في أي وقت ووفق ضوابط أمنية فائقة، حتى في الأماكن التي تعيق عمل الشبكة التقليدية مثل الغرف المغلفة كثيفة الحوائط كالجراجات والبدرومات، أو الأماكن التي تشهد ازدحاما وضغطا على الشبكة العادية في المناسبات المختلفة، أو المناطق التي يضطرب استقرار الشبكات فيها بسبب ظروف الطقس الصعبة.

كما أطلقت الشركة المصرية للاتصالات "وي" الخدمة لمستخدميها، مؤكدةً أنها تتيح إجراء المكالمات بجودة عالية في ظروف تغطية صعبة داخل المنازل أو الأماكن المغلقة، بالاعتماد على شبكة الإنترنت المنزلي الثابت، دون أي تكاليف إضافية، وتدعم الخدمة التكامل التلقائي بين شبكات LTE (4G) وشبكات الواي فاي، مما يضمن اتصالاً مستقرًا وسلسًا.

من جانبها، أعلنت شركة ڤودافون مصر عن تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لعملائها، مؤكدةً أنها تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة الاتصالات، لا سيما في المناطق المغلقة مثل الجراجات والمباني ذات الجدران السميكة. وأوضحت الشركة أن التقنية تعتمد على بروتوكول VoIP لنقل الصوت عبر الإنترنت، مما يضمن مكالمات بجودة صوت فائقة واستقرارًا عاليًا.

خدمة مكالمات الواي فاي في مصر

وكانت قد انطلقت خدمة مكالمات الواي فاي في مصر “WiFi Calling” كخطوة نوعية نحو تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، إذ أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميًا عن إطلاق خدمة الاتصال عبر شبكات الواي فاي (Wi-Fi Calling) في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أكد أن هذه الخدمة الجديدة ستسهم بشكل كبير في تحسين تجربة المستخدمين، خصوصًا في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية شبكات المحمول.

وتعتمد خدمة Wi-Fi Calling على تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي وإعادة بثها إلى شبكة المحمول، ما يسمح للمستخدمين بإجراء واستقبال المكالمات بنفس طريقة الاتصال التقليدية دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية، وتتيح الخدمة إمكانية إرسال الرسائل النصية أيضًا، مع الحفاظ على نفس أسعار الباقات والعروض المقدمة من الشركات المشغلة.

وتتطلب الخدمة هاتفًا ذكيًا يدعم تقنية مكالمات الواي فاي، وهي ميزة متوفرة بالفعل في معظم الهواتف الحديثة، ويمكن تفعيلها من خلال إعدادات الهاتف، ليتمكن المستخدمون من الاتصال بسلاسة حتى في المناطق التي يصعب وصول إشارات الشبكة إليها.

وفي سياق متصل، شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع ملاحق تراخيص خدمة Wi-Fi Calling بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربع: "المصرية للاتصالات - وي"، "أورنچ مصر"، "ڤودافون مصر" و"إي آند مصر".

ووقّع الاتفاق كلٌ من المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلى جانب رؤساء الشركات المشغلة.

وأكد وزير الاتصالات أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحسين خدمات الاتصالات وتعزيز كفاءة الشبكات، مشيرًا إلى أنه تم بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال عام 2024 ضمن خطة تهدف إلى توسيع نطاق التغطية بكافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تغطية الطرق السريعة وقرى مبادرة "حياة كريمة" بخدمات المحمول.

وصرح المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بأن خدمة Wi-Fi Calling مكالمات الواي فاي ستحقق نقلة نوعية في جودة الاتصالات، خصوصًا في الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية.

كما أكد أن إطلاق هذه الخدمة يواكب أحدث التطورات العالمية، مما يعزز من تنافسية السوق المصري في قطاع الاتصالات.

تفاصيل خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي

كشف المهندس محمد إبراهيم، رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، عن تفاصيل خدمة المكالمات بتقنية الواي فاي، مشيرا إلى أن هذه الخدمة توفر اتصالا بالواي فاي بشكل جيد.

وأضاف رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة “الحدث اليوم”، مساء اليوم الاثنين، أن هذه الخدمة للمحمول عبر شبكات الواى فاى المنزلية.

ونوه رئيس التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي للاتصالات، بأن أي مواطن عنده مشكلة في التغطية الداخلية للشبكة، ولديه شبكة واى فاي في المنزل، يمكنه أن يستخدمها للمكالمات.

وتابع “ابراهيم”، أن هذه تكنولوجيا يستطيع المواطن أن يتصل عبر الواى فاي في حالة عدم وجود تغطية للشبكة، مشيرا إلى أن الخدمة بنفس تعريفة المواطن التي يستخدمها.

وأشار إلى أنه يتم تفعيل الخدمة لأول مرة، وتعمل تلقائيا، ففي حالة الاتصال أو تلقى اتصال تعمل الخدمة مباشرة، فالمكالمات الصويتة على شبكات الانترنت لا تستهلك الباقة، مؤكدا أنه لا تكلفة إضافية على الخدمة.